Im Frühjahr ist bei den kommunalen Bauhöfen bei den Frühlingsvorbereitungen in besonderem Maß der grüne Daumen gefragt. Geradezu ideales Wetter hatte dafür das für diese Aufgaben in Leopoldshafen zuständige siebenköpfige Team erwischt. In Eggenstein ist eine Gruppe in gleicher Größe im Einsatz.

Reichlich Arbeit macht bereits wie Jahr für Jahr auf den Friedhöfen das Sammeln und Abtransportieren des Laubs. „Die Friedhöfe pflegen wir komplett selbst“, berichtet Robert Redinger. Der für Leopoldshafen leitende Landschaftsgärtner ist mit zwei Mitarbeitern gerade dabei, eine wild bewachsene Fläche hinter dem Friedhofseingang mit Fundamentanlage und Bepflanzung in ein Staudenbeet namens „Silbersommer“ zu verwandeln. Pflanz- und Pflegearbeiten stünden auf dem ganzen Friedhof und im Ortsteil an.

