Musikvereine im nördlichen Landkreis können nach langer Pause wieder voll loslegen. Die Kalender sind gefüllt. Der Eggensteiner Musikverein Lyra sieht seinem ersten „Bellefest“ seit 2019 am 1. Mai freudig entgegen.

Die Tradition des Events mit Bewirtung am Rhein reicht mindestens bis 1928 zurück. „Es ist schon alleine schön, wieder Plakate aufhängen zu können“, sagt der Vorsitzende Marc Mehler in der Hoffnung auf Frühlingswetter und erneut über 1.000 Besucher.

Von 11 bis 17.30 Uhr werden durchgehend alle Formationen von den Bambini über das erste Orchester bis zu den Altrheinmusikanten aufspielen. Für Kunihiro Ochi ist es die erste Gelegenheit, sich nach langem Warten bei einem großen Auftritt öffentlich vorzustellen.

„Für uns ist das ,Bellefest’ ein ganz wichtiges Zeichen, ein großer Schritt, um aus der Pandemie herauszukommen“, betont Mehler und weist ebenso auf die eminente wirtschaftliche Bedeutung des Fests für den Verein als Haupteinnahmequelle hin.

Für Viele im Musikverein ist es das erste Konzert seit langem

Musikalisch sei es eine große Herausforderungen für alle Orchester, nach der langen Pause das Repertoire so einzustudieren, dass sie es richtig gut vortragen könnten. Für die Jungend ist es das erste Konzert seit 2019 und für das erste Orchester das erste seit Juli 2020 öffentlich vor Publikum. Ein Auftritt im Dezember fand lediglich vor der Kamera und ist in Youtube abrufbar. Am 21. Mai geht es dann gleich weiter mit dem Frühlingskonzert in der Rheinhalle.

Dirk Schuster ist bei allen Events Aufbauleiter und im Orchester Posaunist. „Die Coronazeit war schon demotivierend. Man musste sich anstrengen, um die Motivation fürs Proben zu finden“, blickt er zurück und um so erwartungsvoller auf der Großereignis voraus. Dafür legt das Orchester auch Extraproben ein.

Der Musikverein Harmonie Linkenheim-Hochstetten hat seine Nachcorona-Premiere mit seinem Frühlingskonzert bereits erfolgreich auf die Bühne gebracht. Nun steht am 1. Mai das Fest auf der Insel Rott an mit Auftritten der Jugend und der Kleinen Blasmusik. Eine neue Plattform bietet dem Verein der von der Gemeinde ins Leben gerufene Kultursommer auf dem Rathausplatz.

„Wir planen dabei einen ,Tag der Blasmusik’ am 10. Juli, zu dem auch andere Vereine eingeladen sind. Zudem wird es im Juni drei öffentliche Proben geben, die Platzkonzerten gleichkommen“, berichtet Dirigent Thorsten Rheinau. Er sei nicht nur froh, dass wieder Schwung ins Musikleben kommt, wie er sagt: „Wir hatten Glück, dass bei uns trotz Corona mit Totalausfällen und dann erheblichen Probeneinschränkungen alle zusammengeblieben sind.“

Musikverein Liedolsheim feiert 110. Geburtstag

Der Musikverein Liedolsheim hatte in diesem Jahr noch sein Frühjahrskonzert absagen müssen und konzentriert sich nun auf das Großereignis am 7. Mai in der Festhalle zum 110. Geburtstag des Vereins.

„Wir betrachten es als Jubiläum und wollten es als solches gebührend feiern“, sagt der Vorsitzende Frank Bolz über die für Jubiläen nicht ganz gebräuchliche Jahreszahl. „Wir werden zudem eine Festschrift herausgeben und alles unterm Jahr unter dem Jubiläumsmotto laufen lassen.“ Beim Konzert soll es außerdem eine stolze Zahl von fast 30 Ehrungen geben.

Der Musikverein ist derzeit auf Dirigentensuche. Deswegen wird an dem Abend Volker Funke diese Aufgabe übernehmen. Eine große Erleichterung bedeutete es, dass Proben wieder auf der Bühne stattfinden können. „Die Gemeinde stellte und die Festhalle zur Verfügung und die Proben wurden sehr gut angenommen. Alle sind glücklich und freuen sich sehr auf das Jubiläumskonzert“, sagt Bolz. Danach folgen im Mai noch der Umzug zum Feuerwehrjubiläum und das Vatertagsfest an der Festhalle.