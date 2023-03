Fünf Menschen sind bei einem Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen in der Nacht auf Samstag gestorben. Wie es zu dem Unfall kam, ist weiter unklar.

Nach einem Unfall mit mehreren Toten in Eggenstein-Leopoldshafen am vergangenen Wochenende werden die Leichen der fünf Unfallopfer nicht obduziert. Das teilte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Die Zahl der Todesopfer hat sich zudem nicht weiter erhöht. Im Internet war ein anderslautender Post aufgetaucht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war auf dem Ostring in Eggenstein-Leopoldshafen ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Großraumtaxi zusammengeprallt.

Die vier Insassen des Wagens sowie ein Fahrgast des Taxis starben. Der Fahrer des Taxis sowie ein weiterer Fahrgast wurden schwer verletzt.

Leichen werden nicht obduziert

Im sozialen Netzwerk Instagram erwähnte ein Nutzer am Montag zunächst unter einem Post der Badischen Neuesten Nachrichten ein sechstes Todesopfer. Der Kommentar wurde jedoch im Laufe des Vormittags wieder gelöscht.

Einen weiteren Toten konnte die Polizei nicht bestätigen. Die beiden verletzten Personen würden nach wie vor in Krankenhäusern behandelt.

Über deren Zustand machte die Polizei keine weiteren Angaben, ebenso wenig zum Unfallhergang. Die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe führe die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, so Polizeisprecher Kai Lampe.

Die Staatsanwaltschaft habe zudem keine Obduktion der Leichen angeordnet. Diese Entscheidung stand am Wochenende noch aus.