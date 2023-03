Die neue Postfiliale in Eggenstein-Leopoldshafen soll am Montag, 27. März, eröffnet werden. Wie die Deutsche Post auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt, wird die Zweigstelle in das Schreibwarengeschäft Wiedermann & Özcan in der Uhlandstraße 8 integriert.

Nach Post-Angaben hat die Filiale künftig montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind mittwochs von 8 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Die alte Postfiliale in der Uhlandstraße war im Sommer 2022 nach dem Tod der Betreiberin geschlossen worden. Kunden aus Eggenstein-Leopoldshafen mussten seitdem auf andere Zweigstellen ausweichen, etwa in Neureut. Die Vakanz hatte unter den Einwohnern großen Unmut erzeugt.