Tag des Deutschen Bieres

Nachgefragt bei lokalen Brauern, Händlern und der Bierkönigin: Welches Bier liegt im Trend?

Vor über 500 Jahren wurde in einer Landesordnung festgehalten, was wir heute als Reinheitsgebot verstehen. Zum Tag des Deutschen Bieres haben wir nachgefragt, was zurzeit beim Bier im Trend liegt.