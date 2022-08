Als in Frankreich als Hobby gepflegtes Kugelspiel ist Boule berühmt. Seine Ursprünge reichen Jahrhunderte zurück.

Was der Bouleclub Eggenstein betreibt, nennt sich aber Petanque. Im Landkreis Karlsruhe gehört der Club mit seinen 75 Mitgliedern zu den Pionieren.

Ins Leben riefen ihn 1985 zehn Boule-Begeisterte auf einem Gelände bei den Schrebergärten. Nach Umzügen zum FC Alemannia und ins Industriegebiet nahm der Verein 2016 sein heutiges Domizil mit Clubhaus und 16 Bahnen auf dem Pachtgelände gegenüber dem Fußballverein in Betrieb.

Gespielt wird mit Eisenkugeln

„Früher war der Begriff Petanque bei uns noch nicht geläufig. Gespielt wird es mit Eisenkugeln. Mit den Jahren wurde es deutlich professioneller“, erklärt Vorsitzender Marco Krämer.

„Früher wurde einfach nur gespielt. Heute kommt dem Training eine wichtige Rolle zu. “ Der 39-jährige Leopoldshafener kam mit 14 Jahren dazu.

Den Anstoß gab ein Urlaub in Südfrankreich, bei dem die Familie das Spiel kennenlernte. Vater Wolfgang wurde bei der Suche nach einem Verein in Eggenstein fündig und trat in den Club ein. Sohn Marco folgte ihm bald. Was aus Spaß am Spiel begann, führte bald zum Bestreben, es immer besser zu beherrschen.

Anderthalb Stunden für ein Spiel

Ziel bei dem Spiel ist, mit den Eisenkugeln so nah wie möglich an eine auf der Bahn platzierte Holzkugel heranzukommen und dabei mit gezielten Würfen auch gegnerische Kugeln von diesem sogenannten Schweinchen wieder wegzubekommen. Gespielt wird in Runden in Einer-, Zweier- oder Dreier-Mannschaften so lange, bis die erforderliche Höchstpunktzahl erreicht ist. Im Schnitt dauert das eineinhalb Stunden.

„Durch das Training kann man seine Wurftechnik verfeinern. Man kann flach, mittelhoch oder hochportée spielen und die Kugel auch so andrehen, dass sie eine Kurve macht “, erläutert Marco Krämer. Dafür brauche es Geschicklichkeit und Konzentration.

„Kondition ist ebenso nötig, gerade wenn man bei einer Landesmeisterschaft oder einem Turnier den ganzen Tag spielt. Da läuft man sieben bis neun Kilometer“, merkt Vater Wolfgang Krämer an. Bis 2018 war er selbst 24 Jahre lang Vorsitzender des Vereins. Er erinnert er sich etwa an den Ablauf von Qualifikationswettkämpfen und Landesmeisterschaften, bei denen 2019 an zwei Tagen auf der Anlage jeweils rund 120 Mannschaften im Mixed starteten.

„Für mich zählen die Bewegung an der frischen Luft und die Kommunikation im gemeinschaftlichen Vereinsleben“, hebt der 74-Jährige hervor.

Drei Mädchen im Nachwuchsteam

Drei Mannschaften hat der Club in der Landesliga. Eine von ihnen stieg 2022 auf. „Gespielt wird bei jedem Wetter“, betont Sohn Marco. Beim Mittelbaden-Pokal in Ettlingenweier sei das etwa bei Schneetreiben gelaufen. Investieren will der Club verstärkt in die Jugendarbeit.

Im Verein kümmert sich die knapp 19-jährige Jugendwartin Annalena Fucec um die derzeit drei Nachwuchsmädchen unter 18 Jahren. Ins Boule stieg die Eggensteinerin vor ihrem Wechsel 2013 in Linkenheim ein. 2020 habe sie im Nationalkader beim deutschen Master-Turnier gespielt. Wegen Corona habe es leider keine internationalen Wettbewerbe gegeben.

„Ich mache mit den Mädchen ein spezifisches Jugendtraining und kümmere mich auch um die Koordination mit dem Erwachsenenbereich“, erzählt sie. „Anfangs kann man einfach werfen, ohne verkopft ranzugehen. Dann bekommt man Gefühl dafür und lernt im nächsten Schritt Techniken.“

Zudem will Annalena mehr Jugendliche gewinnen und dafür neue Wege finden. So organisiert sie auch Aktionen wie beispielsweise den Beitrag zum Ferienspaß. Stolz sind jetzt alle im Club, dass Annika Heine Anfang Oktober bei den Jugendeuropameisterschaften spielen wird.