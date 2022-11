Wir leben in einem intakten Gemeinwesen, mit gutem, menschlichem Miteinander. Ausgeprägtes ehrenamtliches Engagement in den unterschiedlichsten Feldern der Vereinsarbeit, in Kirchen, Verbänden und sozialen Initiativen bereichert unser Zusammenleben. Die kommunale Infrastruktur ist auf hohem Niveau, es ist im Grunde alles da, was man braucht. Angrenzend an Karlsruhe, mit guter Verkehrsanbindung per ÖPNV und auch per Rad durch den Hardtwald, haben wir beste Voraussetzungen, wohl geartet, planvoll und ökonomisch wie ökologisch ausgewogen zu wachsen. Was mir in beiden Ortsteilen fehlt, ist der klassische Ortskern mit einer zentralen Fläche, gesäumt von Angeboten wie Cafés oder Lokalen, sowie ein größeres Angebot an Kunst und Kultur.