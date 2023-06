Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen im Landkreis Karlsruhe

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen in ein Sportartikelgeschäft, ein Imbiss-Restaurant und einen Kiosk eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Tatorte in Eggenstein-Leopoldshafen, Mörsch und Neuburgweier.

In der Mainzer Straße in Leopoldshafen drangen Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Sportartikelgeschäft ein. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von etwa 1.600 Euro. Ob auch andere Gegenstände fehlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldstadt in Verbindung zu setzen.

In Mörsch brachen Unbekannte in ein Imbiss-Restaurant in der Industriestraße ein. Der Tatzeitraum lässt sich auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Freitagvormittag, 12 Uhr, eingrenzen. Die Diebe stahlen einen geringen Bargeldbetrag.

Bei dem Kioskeinbruch in der Rheinstraße in Neuburgweier zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag gibt es keinen Diebstahlschaden. Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen der beiden Einbrüche in Rheinstetten um Hinweise.