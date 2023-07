Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht, in ein Wohnhaus in Eggenstein-Leopoldshafen einzubrechen. Die Polizei teilte mit, dass ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schumannstraße gegen 1.45 Uhr zwei Unbekannte auf seinem Grundstück bemerkte und den Polizeinotruf wählte. Die beiden Männer machten sich anschließend an der Haustür des Anwesens zu schaffen. Ihr Einbruchsversuch scheiterte jedoch und sie ergriffen die Flucht.

Trotz Hubschraubereinsatz entkamen die Einbrecher

Die Polizei begann anschließend eine Fahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber. Allerdings konnten sie die Einbrecher nicht fassen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.