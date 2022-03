Bügeln für die Kita: Jugendliche der Neureuter Hardtwaldschule lernen Hauswirtschaft kennen

Vier Schülerinnen der Neureuter Hardtwaldschule arbeiten für ihre Berufsorientierung in der Kita „Märchenwald“ in Eggenstein-Lepoldshafen. Welche Aufgaben übernehmen sie und wie läuft die Kooperation?

Es zischt und dampft: Zoe hebt ihr Bügeleisen an, schaut prüfend darauf, bevor sie es über den kleinen Kopfkissenbezug gleiten lässt. Der Stoff mit dem hübschen Kindermuster ist ziemlich zerknittert. Damit er nun möglichst glatt auf dem Bügelbrett liegt, zieht die 16-Jährige an den Ecken, und fährt mit der Hand immer wieder darüber.

Genauso arbeiten auch Gabriela und Hannah. Die Schüler sollen auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden – und dazu gehört auch Bügeln für die Kindertagesstätte in Eggenstein.

Drei große Bügelbretter stehen mit reichlich Abstand neben geöffneten Fenstern in einem Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule Eggenstein-Leopoldshafen. Hier werden die Jugendlichen zusammen mit drei weiteren Schülern unterrichtet. „Eigentlich gehören wir zur Hardtwaldschule in Neureut“, erklärt Klassenlehrerin Susanne Müller.

Die Hardtwaldschule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Der kooperative Unterricht ist Teil des Konzepts. Susanne Müller erklärt: „Wir kooperieren in einzelnen Unterrichtsstunden sowie bei Projekten, Lerngängen und Unterrichtsfahrten mit einer festen Kooperationsklasse.“ Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler so viel wie möglich miteinander, ergänzt Sonderschullehrerin Corina Schuhmacher.

Teilnahme am Projekt als Vorbereitung auf das Erwachsenenleben

Zoe, Gabriela und Hannah besuchen die neunte Klasse und wechseln im nächsten Jahr von der Hauptstufe in die Berufsschulstufe. In dieser Stufe steht die Vorbereitung auf das Leben als selbständige Erwachsene im Mittelpunkt. Im Hinblick auf den baldigen Übergang in diese neue Stufe proben die jungen Frauen schon jetzt einige Kompetenzen.

Klassenlehrerin Susanne Müller fragte in der Kita „Märchenwald“ in Eggenstein-Leopoldshafen nach einer Kooperation nach und fand begeisterten Zuspruch. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die jungen Menschen ein Ganzjahresprojekt im hauswirtschaftlichen Übungsbereich bei uns absolvieren“, sagt Kita-Leiterin Elke Meinzer. Seit Oktober kommen die Schülerinnen regelmäßig freitags in Begleitung ihrer Klassenlehrerin Susanne Müller in die Einrichtung und übernehmen die Bettwäsche einer Tagesgruppe.

„Die Waschmaschine und der Wäschetrockner sind leicht zu bedienen“, melden sich Zoe, Hannah und Gabriela. „Es klappt gut, ich kann mich auf meine Schülerinnen verlassen“, ist Müller zufrieden. „Das ist lebensorientiertes Arbeiten“, klärt sie auf. Dabei üben die Schülerinnen Selbständigkeit, Organisation, Ausdauer, Kommunikation und Zuverlässigkeit.

Kita-Leiterin Elke Meinzer berichtet, dass die Jugendlichen gerne beim Ab- und Beziehen der Bettwäsche helfen. Dabei trainieren sie spielerisch Koordination und Zusammenarbeit. Es sei eine willkommene Unterstützung, die den Erzieherinnen mehr Zeit für die Kinder schenke.