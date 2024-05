Rikscha-Touren in Eggenstein-Leopoldshafen sollen Fahrt aufnehmen

Das traditionelle Hafenfest der SPD an der Rheinhalle in Eggenstein-Leopoldshafen und das sommerliche Wetter boten dem örtlichen Seniorenbeirat die ideale Gelegenheit, sein Mitte März angelaufenes Rikscha-Projekt einem größeren Publikum zu präsentieren.

Geboren wurde das Projekt bereits 2022 durch eine Initiative des Seniorenbeirats mit Unterstützung von Gemeinde und Gemeinderat. Es soll in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen die Möglichkeit geben, auf befestigten Wegen im Gemeindegebiet Ausfahrten zu unternehmen. Der Gemeinderat gewährte 12.000 Euro für die Anschaffung des Gefährts.

Fünf Seniorenbeiräte stellen sich als Fahrer zur Verfügung

Zu den derzeit fünf Seniorenbeiratsmitgliedern, die sich als ehrenamtliche Fahrer des Dreiradgespanns mit Platz für zwei Fahrgäste zur Verfügung stellten, gehören Vorsitzender Friedrich Jaki und Mario Schönleber. Zwei Stunden lang kutschierten sie jetzt Festbesucher auf zu diesem Anlass nicht gar zu langen Strecken.

Edeltraut und Siegfried Brombas kam das Angebot gerade recht, um sich auf besondere Weise nach Hause geleiten zu lassen. „Wir finden das sehr gut. Es passte auch, weil wir mit einem Kuchen bestückt sind und den so nicht nach Hause tragen müssen“, sagte die 76-Jährige. „Wir sind noch mobil und hatten uns deswegen bisher noch nicht bedürftig gefühlt, wollten es jetzt aber einfach mal ausprobieren“, ergänzte ihr 81-jähriger Mann.

Die nächste Fahrt führte zwei über 80-jährige Frauen zum alten Hafen Leopoldshafen. „Ich wusste bereits von dem Angebot und hatte schon überlegt, mitzumachen. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit hier genutzt“, sagte die Eggensteinerin Gerda Lenz. „Es war wunderschön und sehr angenehm. Es ist eine gute Idee, älteren Menschen so etwas anzubieten.“ „Ich laufe ansonsten mit Stöcken am Wald und bin sehr begeistert von der Fahrt“, stimmte Mitfahrerin Rita Meinzer ins Lob ein. Da sie allerdings aus Neureut-Kirchfeld kommt, werden weitere Fahrten wohl nicht allzu wahrscheinlich sein.

Gespräche zu einer Kooperation mit der AWO laufen

Friedrich Jaki berichtete, dass ihn Bürgermeister Lukas Lang (parteilos) und SPD-Gemeinderätin Jutta Zimmermann wegen einer Teilnahme an Festen angesprochen hätten, um den Bekanntheitsgrad der Rikscha-Fahrten zu verbessern. „Wir werden sicher bei weiteren Festen wie beim kommenden Fusionsfest dabei sein“, sagte er. „Abhängen wird es davon, wie Fahrer jeweils an Wochenenden und Feiertagen Zeit haben.“ An Werktagen werden Fahrten von 9 Uhr bis 17 Uhr angeboten werden. An Wochenenden sollen die Termine variabel gehalten werden.

„Zudem wollen wir nun detaillierte Gespräche mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Diakonie wegen einer Kooperation führen“, so Jaki. Es wird daran gedacht, das aus Krankheitsgründen auf Eis gelegte eigene Rikscha-Angebot des AWO-Seniorenzentrums wie zuvor einmal wöchentlich für zwei Stunden weiterzuführen. Noch zu klären sei, ob die Diakonie mitmache, so Jaki. Sehr erfreut war er über die große positive Resonanz auf das Projekt, die er beim Fest in Gesprächen erfuhr. Das bestärkte ihn auch in der Erwartung, dass die Fahrten jetzt nach und nach gut in Gang kommen.

„Eine erste Überraschungsfahrt im März zu einem Geburtstag kam sehr gut an. Aber es lief dennoch schleppend an“, resümierte Jaki. So herrschte bis jüngst zu einer Fahrt eines seine Goldhochzeit feiernden Pärchens zum Rheinblick an die Fähre Ruhe. Wie Jaki erzählte, nutzte das Ehepaar das auf der Homepage der Gemeinde eingestellte Buchungssystem für eine längere Sonderfahrt. Telefonische Anmeldungen sind aber ebenso möglich. „Wir müssen einfach eine gewisse Anfangsphase überwinden“, so Jaki.

„Jetzt, da das Wetter gut ist und auch Feste anlaufen, hoffen wir, dass die Nachfrage steigt, und werden auch die Werbetrommel rühren“, sagte Bürgermeister Lukas Lang. „Ich hatte nach dem Start schon eine stärkere Resonanz erwartet“, so Mario Schönleber. „Es lief bei dem problematischen Wetter zwar nicht so, wie wir es uns vorstellten, aber das wird kommen.“