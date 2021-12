Roller fährt in Eggenstein-Leopoldshafen gegen Straßenbahn

Bei einem Zusammenstoß eines Rollers und einer Straßenbahn am Mittwochnachmittag ist der Rollerfahrer. leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ein Rollerfahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr am Bahnübergang Hagsfelder Weg in Eggenstein-Leopoldshafen die Schienen überquert und offenbar eine Straßenbahn übersehen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte er beim Überqueren der Schienen die von hinten kommende Bahn nicht und missachtete ebenfalls die Ampel.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung durch die Straßenbahn konnte ein Zusammenprall nicht verhindert werden. Der Rollerfahrer erlitt beim Sturz zu Boden leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Strecke musste für den Straßenbahnverkehr bis ungefähr 17.35 Uhr gesperrt werden.