Rollerfahrer kommt auf Ölspur in Eggenstein zu Fall

Vermutlich aufgrund einer Ölspur auf der Hauptstraße in Eggenstein hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein 81-jähriger Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist der 81-Jährige am Montag kurz nach 16 Uhr mit seinem Roller in einem Kreisverkehr in Eggenstein auf einer Ölspur ins Schlingern gekommen. Laut Polizei stürzte er dabei und verletzte sich.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Rentner zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt. Hierzu musste der Verkehr aus Richtung Neureut umgeleitet werden.