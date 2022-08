Über viele Monate hinweg haben sich die Zustände in einer Nachbarschaft in Eggenstein-Leopoldshafen zugespitzt. Nun gibt es den Prozess vor dem Amtsgericht Karlsruhe. Beide Seiten sind unversöhnlich.

Angriffe, Beleidigungen, Provokationen und einer oder mehrere Bisse: Ein seit Ostern 2020 schwelender Nachbarschaftsstreit in Eggenstein-Leopoldshafen ist nun vor dem Karlsruher Amtsgericht gelandet. Die Beteiligten sind eine Seniorin als Klägerin und ihre jüngere Nachbarin, die sich in der Vergangenheit für die schwarze Bürgerrechtsbewegung „Black Lives Matter“ engagiert hat. Vom Gericht sollten ursprünglich drei mutmaßliche Angriffe verhandelt werden. Diese wurden letztlich im Verhandlungszimmer auf den Vorwurf einer Attacke reduziert.

Warum nun weniger Vorwürfe? Zweimal ist die Klägerin mit dem Ehemann der Beklagten aneinandergeraten, nachdem es zuvor schon zu mehrmaligen verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien gekommen sein soll. Auslöser nach Angaben der Klägerin sei das sonntägliche Basketballspiel der Kinder der Angeklagten gewesen.

Und für diese Fälle wurde Schmerzensgeld eingeklagt. Der Mann der Beklagten ist jedoch im Dezember des vergangenen Jahres verstorben, und das Erbe hat die Beklagte ausgeschlagen. Damit kann für diese Attacken keine Schmerzensgeldforderung erhoben werden. Es bleibt die Forderung von 1.700 Euro Schmerzensgeld für die dritte Attacke.

Für die eine Seite Fakten, für die andere Provokationen

So drehte sich nun alles um einen Vorfall vom 20. Dezember 2021 in Eggenstein-Leopoldshafen. Die Seniorin wirft ihrer Kontrahentin vor, sie körperlich angegriffen zu haben. Sie habe vormittags den Vorgarten der Nachbarin betreten, um ein beschriebenes DIN-A4-Blatt an der Tür anzubringen. An den genauen Inhalt, erklärte die Klägerin vor Gericht, könne sie sich nicht mehr erinnern.

Es war nicht der erste solche Zettel, der von der Klägerin dort ausgehängt worden waren. In der Vergangenheit ging es dabei um Richtigstellungen zu Streitigkeiten aus Sicht der Seniorin. Sie verwendete dabei aber auch ehrverletzende Ausdrücke wie Lügner und Feigling (auf Englisch). Die Klägerin behauptete, dies seien Fakten.

An besagtem Montagvormittag, so die Seniorin, habe die Angeklagte die Tür aufgerissen und sie sofort umgeworfen. Als sie auf dem Boden lag, habe sie sich auf sie gesetzt. „Ich habe für einen kurzen Moment das Bewusstsein verloren“, so die 70-Jährige. Ihre Kontrahentin habe ihr mit den Händen an den Hals gegriffen. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, habe die Angreiferin ihre Arme auf den Boden gedrückt. Danach habe die jüngere Frau sie dreimal durch die Kleidung in den Oberarm gebissen.

Ich wollte sie festhalten, bis die Polizei eintrifft. Angeklagte verteidigt sich auf dem Amtsgericht.

Umstehende Menschen, hieß es vor Gericht, zogen die Frau von der Seniorin weg. Die Polizei wurde gerufen, die Klägerin hatte aber noch vor deren Eintreffen die Flucht ergriffen. Erst später gab sie ihre Aussage bei der Polizei ab und erstattete Anzeige.

Die Angeklagte machte ihre Position deutlich: Die angebrachten Zettel mit Anschuldigungen und ehrverletzenden Ausdrücken würden ihr und ihren Kindern zusetzen. Den Schilderungen über die Vorgänge am 20. Dezember widersprach die Beklagte.

Sie habe die Seniorin zu Boden gedrückt aus der Befürchtung, sie könne eine Waffe dabei haben oder sie schlagen: „Ich wollte sie festhalten, bis die Polizei eintrifft.“ Gebissen habe sie die ältere Frau einmal in den Oberarm. Dann sei sie von ihrer Gegnerin heruntergestiegen, worauf diese geflüchtet sei.

Am 15. November wird der Prozess am Amtsgericht fortgesetzt. Dann sagen die Zeugen der beiden Streitparteien aus.