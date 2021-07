Sperrung des Eggensteiner Baggersees: Besser kein Risiko eingehen

Die Sperrung des beliebten Baggersees in Eggenstein ist ärgerlich. Dennoch hat das Karlsruher Gesundheitsamt richtig entschieden.

Im Zweifel gilt: better safe than sorry – kein Risiko. Schließlich trägt die Behörde die Verantwortung für die Gesundheit der Badegäste. Würde sie wider besseres Wissen ein Auge zudrücken und würden Menschen durch den Kontakt mit den Bakterien erkranken – der Aufschrei der Öffentlichkeit wäre vorprogrammiert.

Das naturnahe Baden, das viele Bürger dem Freibadbesuch vorziehen, ist Fluch und Segen zugleich. Oft ist es ruhiger und idyllischer, indes teilt man sich die Seen nun einmal mit Flora und Fauna.

Hinzu kommt: Es gibt keine Regulierung der Wasserqualität von Menschenhand, wie etwa durch Chlor in den Schwimmbädern. Mit Verunreinigungen durch Tierkot oder Gülle von landwirtschaftlichen Feldern ist daher zu rechnen. Wird es wärmer, steigt das Risiko.