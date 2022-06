Als einziger im nördlichen Landkreis Karlsruhe schneidet der Baggersee in Eggenstein-Leopoldshafen bei der Wasserqualität schlecht ab. Die Beurteilung weckt Erinnerungen an den vergangenen Sommer.

Mit den steigenden Temperaturen zieht es immer mehr Menschen raus an die Baggerseen der Region. Doch die diesjährige Beurteilung der Badegewässer im nördlichen Landkreis Karlsruhe trübt die Freude am Planschen im kühlen Nass in Eggenstein-Leopoldshafen.

Der dortige Baggersee schneidet bei der Wasserqualität nur mit „ausreichend“ ab. Die regelmäßige Beurteilung der Gewässer bezieht sich immer auf das vorangegangene Jahr.

Das weckt unschöne Erinnerungen, musste doch der Baggersee im vergangenen Jahr mehrmals wegen Keimbelastung für den Badebetrieb geschlossen werden. In den Jahren davor erhielt der Eggensteiner See das Siegel „Ausgezeichnete Qualität“ (2018 und 2020) und „Gute Qualität“ (2019). Woran liegt es, dass die Wasserqualität diesmal nur „ausreichend“ ist – und könnte der See erneut gesperrt werden?

Flacher Uferbereich am Baggersee in Eggenstein als Ursache?

Eine mögliche Ursache für die damalige Keimbelastung sieht das Gesundheitsamt Karlsruhe im flachen Uferbereich, teilt Janina Keller, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Anfrage mit. „Wird der Uferbereich zudem sehr schwach durchströmt, wirkt sich das ebenso ungünstig auf die Wasserwerte aus.“

Das Gesundheitsamt entnehme bewusst im Uferbereich Proben, da sich hier die meisten Badegäste aufhalten. Werden dort die Grenzwerte für Keime wie Escherichia Coli und Intestinale Enterokokken eingehalten, sei davon auszugehen, dass dies im ganzen Gewässer so sei.

Seen unter Beobachtung Kein Einzelfall: Dass Baggerseen für den Badebetrieb geschlossen werden, kommt immer wieder vor. 2019 warnte das Landratsamt Karlsruhe vor Kolibakterien im Wasser des Baggersees in Weingarten, im vergangenen Jahr musste der Baggersee Fuchs&Gros in Eggenstein-Leopoldshafen innerhalb weniger Wochen mehrmals gesperrt werden. Die Messung: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden während der Badesaison (1. Juni bis 15. September) Proben entnommen. Das Landesgesundheitsamt konzentriert sich dabei vor auf Escherichia Coli und Intestinale Enterokokken. Diese mikrobiologischen Parameter können auf eine Verschmutzung mit Fäkalien hinweisen. Entscheidend sind jedoch nicht einzelne Werte, sondern ein Durchschnittswert, der sich aus der aktuellen Badesaison und den drei vorangegangenen zusammensetzt. Grenzwerte: Werden die Höchstwerte von 700 KBE (Koloniebildende Einheiten) pro 100 Milliliter Enterokokken oder 1.800 KBE pro 100 Milliliter E. Coli bei einer Probeentnahme überschritten, kann das Gesundheitsamt ein Badeverbot aussprechen. Ist das der Fall, muss nach drei und sieben Tagen erneut eine Probe entnommen werden. Umliegende Gewässer: Die übrigen Baggerseen im nördlichen Landkreis Karlsruhe schneiden bei der diesjährigen Beurteilung gut ab: Der Baggersee Giesen In Dettenheim erhält das Siegel „Ausgezeichnete Qualtiät“, ebenso der Hardtsee-Bruhrain In Graben-Neudorf, der Baggersee in Blankenloch oder die Baggerseen in Linkenheim-Hochstetten und Leopoldshafen. Dem Baggersee Weingarten wird eine „Gute Qualität“ bescheinigt.

Grundsätzlich sei ein natürlicher Badesee aber nicht mit einem Schwimmbad vergleichbar. „Eine chemische Desinfektion ist hier nicht möglich“, betont Keller. Zudem spielten äußere Einflüsse wie Trockenheit oder Starkregen eine Rolle. Die Wasserqualität sei von der Selbstreinigungskraft des jeweiligen Gewässers abhängig. Als möglichen Grund für die Keimbelastung gab man im vergangenen Jahr Tierkot sowie menschliche Exkremente an. Am Baggersee in Eggenstein gibt es viele Enten und Gänse.

Begünstigt wurde die Keimentwicklung damals auch durch hohe Wassertemperaturen; im vergangenen Jahr war das Wasser des Sees teilweise 23 oder gar 24 Grad warm.

Kommune muss für Sauberkeit sorgen

Doch wer sorgt dafür, dass Tierkot nicht der Wasserqualität schadet? Grundsätzlich sei die Gemeinde für die hygienischen Gegebenheiten vor Ort zuständig, erklärt Keller. Das betrifft auch die Sauberkeit am Liegeplatz. Werden mikrobiologische Kontaminationen festgestellt, schließt das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der jeweiligen Gemeinde den See so lange, bis sich die Wasserwerte wieder stabilisiert haben, so Keller weiter.

Für die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen ist die letztjährige Situation am Baggersee außergewöhnlich. Hauptamtsleiter Jürgen Ehrmann kennt die Baggerseen seit über 30 Jahren. Er sieht die Ursache der damaligen Belastung vor allem in der Witterung und der Temperatur.

Darauf einwirken kann man wenig, bedauert Janina Keller. Eine „chemische Desinfektion oder Frischwasserzugabe“ sei bei einem See wie in Eggenstein nicht möglich. Man vertraue darauf, dass der Badesee sich durch begünstigende Faktoren wie Regen und kühlere Temperaturen in den Wintermonaten erholt habe. Zudem wurde im Fall des Eggensteiner Baggersee das Gewässer durch die Gemeinde umgewälzt und so dem Wasser mehr Sauerstoff zugeführt.

Gemeinderat will Schilf entfernen

Ehrmann verweist darauf, dass auch in diesem Jahr die Beprobung des Sees weitergeht. Droht eventuell wieder eine Schließung? Das sei „bei außergewöhnlichen Verhältnissen“ nicht auszuschließen, so Ehrmann, sei aber letztlich Entscheidung des Gesundheitsamts.

Um die Situation am Baggersee zu verbessern, sei im vergangenen Jahr aus dem Gemeinderat angeregt worden, im Bereich der Badebucht Schilfgürtel zu entfernen. Eine entsprechende Anfrage beim Umweltamt habe aber ergeben, dass dies die Wasserqualität nicht verbessern würde, betont Ehrmann.