Straße „Am Zigeunerschlag“ in Eggenstein-Leopoldshafen wird umbenannt

Die Entscheidung im Gemeinderat war knapp: Die Straße „Am Zigeunerschlag“ in Eggenstein heißt in Zukunft „Am Hardtwald“.

Die bisherige Straße „Am Zigeunerschlag“ in Eggenstein soll künftig „Am Hardtwald“ heißen. Dem stimmt der Gemeinderat Eggenstein-Leopoldshafen jetzt bei 13 Ja- gegenüber zwei Nein-Stimmen sowie einigen Enthaltungen zu. Der Beschluss, die Straße umzubenennen, war im Juli bei sehr knappem Ergebnis von elf zu zehn Stimmen mehrheitlich gefallen.

Die Verwaltung wurde damals beauftragt, Vorschläge für einen neuen Namen vorzulegen. Im Raum stand der Vorschlag „Am Hardtwald“ der Fraktion der Grünen sowie als Alternative „Am Wald“. Allerdings sollten noch Stimmen aus der Bevölkerung eingeholt werden.

Wie Bürgermeister Bernd Stober (Freie Wähler) jetzt ausführte, seinen keine zusätzlichen Anregungen eingegangen. Die Verwaltung hatte Bürger öffentlich dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Zusätzlich wurden die wenigen betroffenen Anlieger der Straße angeschrieben.

Die Straße liegt im Osten Eggensteins am Hardtwald und führt vom Sportplatz hin zur nördlichen Zufahrt bei den Tennisanlagen. Zwei der Anlieger sprachen sich für „Am Hardtwald“ aus. Einer der dafür angeführten Gründe betraf die Nähe zur Karlsruher Straße „Am Wald“, was zu Verwechslungen bei der Nutzung von Navigationsgeräten führen könne. Eine weitere Rückmeldung für „Am Wald“ war an den Namen des örtlichen Events im Areal „Rock am Wald“ angelehnt.

Arnold Hofheinz (Liste) erklärte seine Enthaltung bei der Entscheidung damit, dass er keine Probleme mit dem bisherigen Namen gehabt habe und das Vorgehen als übertrieben erachte.

Diskriminierung - oder übertrieben?

Im Juli war das Thema differenziert und in den Meinungen durchaus auseinandergehend behandelt worden, was sich auch im Abstimmungsergebnis ausdrückte. Infrage gestellt worden war teils auch, ob der Name tatsächlich diskriminierend sei.

Die Bezeichnung „Am Zigeunerschlag“ rührt ursprünglich vom Gewannnamen her, zudem lagerten auf einem Platz im Abstand von rund zehn Jahren Sinti und Roma auf ihren Durchzügen. Wie im Juli angesprochen wurde, lasse die Benennung keine diskriminierenden Absichten erkennen. Befürworter der Umbenennung aber hatten dennoch eine grundlegende Herabwürdigung im Namen als gegeben gesehen.

Anlass für das Vorgehen war, dass ein Einheimischer Verwaltung und Fraktionen auf den Begriff hingewiesen hatte, der besonders von Betroffenen als herabsetzend und herabwürdigend empfunden werde. Zu Wort meldete sich in ähnlicher Weise auch ein Karlsruher.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte im Juli geschlossen die Ansicht vertreten, dass der Name unzeitgemäß sei. Im Gremium kamen aber auch Zweifel auf, ob eine Umbenennung tatsächlich zielführend sei. Kritisch angesprochen wurde unter solchen Gesichtspunkten auch, wie das Thema zuvor bei Facebook aufgegriffen wurde. Teilweise gingen im Rat im Juli Vorschläge auch dahin, den Namen zu belassen und dafür zusätzlich eine Tafel mit Erklärungen anzubringen.