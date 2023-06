Selbstverpflichtung im Gespräch

Streit um Kanubetrieb in Eggenstein-Leopoldshafen: Gemeinde lädt Beteiligte zu Rundem Tisch ein

Lärm, Müll, Parkplätze: Seit Jahren streiten Kanuten, Verleiher und Ausflügler über den Kanubetrieb am Alten Hafen in Eggenstein-Leopoldshafen. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.