Täter brechen in Leopoldshafen in zwei Fahrzeuge ein

Unbekannte drangen in Leopoldshafen zwischen Samstag und Dienstag in ein Wohnmobil und in ein Auto ein. Geklaut wurde ein Navigationssystem.

Bislang Unbekannte sind in Leopoldshafen in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Am Dienstag zwischen 12.30 und 18.45 Uhr drangen der oder die Täter in ein am Brüsseler Ring parkendes Wohnmobil ein, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten sie ein Seitenfenster auf und durchwühlten anschließend den Innenraum. Nach Angaben der Eigentümerin wurde anscheinend jedoch nichts gestohlen.

Zudem meldete eine 59-jährige Frau der Polizei, dass im Zeitraum zwischen Samstag 14 Uhr und Dienstag 11 Uhr das Verdeck ihres Cabrios aufgeschnitten wurde. Die Unbekannten entriegelten danach die Türen und entwendeten ein tragbares Navigationssystem. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 700 Euro.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen zu beiden Vorfällen, sich unter der 0721/967180 zu melden.