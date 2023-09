Erstaunlich viele Frauen sind am Samstag vor der EFA/bft-Tankstelle in Eggenstein-Leopoldshafen. Ohne Auto. Der Grund sitzt im Inneren des Gebäudes und nimmt gerade eine pinke Kindermütze entgegen: Pietro Lombardi – bekannt geworden durch seinen Sieg bei DSDS – unterzeichnet das Kleidungsstück. Dann macht er ein Foto mit der Frau, die es ihm gereicht hat. Routiniert lacht er in die Kamera.

Die Frau ist nur eine von 20 Gewinnern eines Glücksspiels der EFA Tankstellenbetriebe. Das Gewinnspiel hat im Voraus über Social Media stattgefunden. Realisiert wurde das Meet and Greet bei der Wiedereröffnung der Tankstelle. Pietro gibt sich dabei bodenständig und menschennah.

Gewinnspiel der EFA/bft-Tankstelle in Eggenstein-Leopoldshafen

Eine glückliche Gewinnerin ist Chantal Heller aus Heidelberg. Sie hat ihre Arbeitskollegin Gina Kocher mitgebracht .„Ich bin ein Fan, seit er das erste Mal bei DSDS seinen Text vergessen hat“, lacht Heller. So hautnah wie an diesem Vormittag hat sie Pietro noch nie erlebt.

Er ist total locker und authentisch Chnatal Heller

Fan von Pietro Lombardi

Ihre Arbeitskollegin war dagegen auch schon bei dem Privatkonzert, das er bei der EFA-Tankstelle in Karlsruhe gegeben hat, dabei „Er ist total locker und authentisch“, schwärmt Heller. Er sei sehr entspannt gewesen. Sie habe sich ganz normal mit ihm über das gegenseitige Wohlbefinden und seinen Urlaub austauschen können.

Kocher durfte außerdem ein Video für ihren 10-jährigen Sohn aufnehmen. „Er ist ein riesiger Fan“, erzählt sie .Doch auch Nichtgewinner sind vor Ort. Sie tummeln sich vor und in der Tankstelle, um einen Blick auf Pietro zu erhaschen.

Anhänger der ersten Stunde schauen spontan vorbei

„Wir dachten, dass man das Meet and Greet hier gewinnen kann“, sagt Diana Pulighe aus Eggenstein-Leopoldshafen. Sie, Tochter Luana und ihre Bekannte Luisa Stutz sind daher extra gekommen. Dass das Gewinnspiel bereits stattgefunden hat, haben sie nicht gewusst.

Die drei Fans der ersten Stunde schauen daher einfach, was passiert. Ihnen gefällt nicht nur Pietros Musik, sie finden den Sänger und DSDS-Juror sympathisch.

So geht es auch einigen der anderen Fans, die gespannt vor den Türen der Tankstelle warten. „Man muss jemanden unterstützen, der aus Karlsruhe kommt. Er ist ja einer von uns“, sagt eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Vor Ort sind vor allem weibliche Fans, junge und ältere. „Er sieht gut aus“, hört man da aus der ein oder anderen Ecke. Das große Gekreische bleibt aber aus. Die Tage haben sie wohl schon hinter sich.

Alle Fans von Pietro Lombardi kommen auf ihre Kosten

Trotz der deutlichen Frauendominanz ist auch der ein oder andere männliche Verehrer zu sehen. Einer von ihnen ist Marvin. „Bei uns hören ihn jung und alt gerne. Das ist ein Familiending“, sagt seine Mutter. Sie schätzen an dem Sänger, dass er so normal und kinderlieb ist.

Am Ende lohnt sich das hartnäckige Warten dann auch ein Stück weit für die Nichtgewinner. Pietro lässt sich hinter der Verkaufstheke der Bäckerei blicken und ablichten .„Wenn ihr Pietro Fans seid, stimmt ihr alle mal Phänomenal an“, ruft er den Leuten zu. So ganz klappt das allerdings nicht. Ist ja auch schwer so frei aus dem Stegreif heraus, meint Pietro und winkt lachend ab.

Auf seine Frage hin, wer aus Karlsruhe kommt, melden sich vor allem Eggenstein-Leopoldshafener zu Wort. Letztlich ist das für den Sänger aber nicht ganz so wichtig, viel entscheidender ist vor allem eines: „Hauptsache ihr seid KSC-Fans.“

Als er in sein Auto einsteigt und sich verabschiedet, steht er nochmal geduldig für Selfies zur Verfügung.

Die Veranstalter der EFA-Tankstellenbetriebe sind zufrieden

„Pietro steht für Karlsruhe“, sagt Stefanie Fahrer, die Frau von EFA-Tankstellenbetriebe-Geschäftsführer Wolfgang Fahrer. Daher sei schon bei der Jubiläumsparty zum 50-jährigen Bestehen der EFA-Tankstelle in Karlsruhe die Wahl auf den gebürtigen Karlsruher gefallen.

Pietros Besuch bei der Wiedereröffnung der EFA/bft Tankstelle in Eggenstein-Leopoldshafen sei Teil des Aktion-Pakets, das sie mit ihm geschnürt hätten. Gleich im Anschluss fand die gleiche Aktion an der Aral Tankstelle in Sandweier und an der EFA/bft Tankstelle in der Wolfartsweier Straße statt.

Grund für die Wiedereröffnung sei ein Pächterwechsel und der Einbau einer Hatz-Filiale vor etwa zwei Wochen gewesen, so Fahrer. Bei der Bäckerei Hatz handelt es sich um eine Tochter von EFA. „Wir wollten dem Kunden einen übersichtlicheren Shop bieten.“