Kommt der beste Hund Deutschlands aus Eggenstein-Leopoldshafen?

Seit dem 23. Juli sind am Freitagabend bei RTL Power, Action und Teamspirit gefragt. Denn bei „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ sind Hunde und ihre Halter die Stars eines besonderen Hindernisparcours. Insgesamt 75 Hundebesitzer treten mit ihren Vierbeinern an, um am Ende ein Preisgeld von 25.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. 5.000 Euro des Gewinns gehen dabei an eine Tierschutzorganisation nach Wahl.

Moderiert und kommentiert wird die Show von drei bekannten „Ninja Warrior Germany“-Profis: Laura Wontorra begleitet als Moderatorin das tierische Parcours-Battle und Jan Köppen sowie Frank „Buschi“ Buschmann kommentieren die Wettkämpfe in ihrer besonderen Art.