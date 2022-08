Unbekannte entwenden Kupferstangen in Eggenstein-Leopoldshafen

Etwa 1.000 Kilogramm Kupferstangen im Wert von circa 5.000 Euro haben Unbekannte aus einem Vereinsheim in Eggenstein gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und Zeugen.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr haben Unbekannte am Kopfweg in Eggenstein ungefähr 1.000 Kilogramm Kupferstangen aus einem Vereinsheim.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei hebelten die Täter offenbar ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Folge stahlen sie unter anderem Kupferstangen im Wert von circa 5.000 Euro.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt unter (07 21) 96 71 80 zu melden.