Unbekannter belästigt 13-Jährige in Karlsruher Straßenbahn

Ein Mann hat ein 13-jähriges Mädchen bei einer Bahnfahrt in Karlsruhe sexuell bedrängt und am Oberschenkel angefasst. Nun sammelt die Polizei Hinweise, um den unbekannten Täter zu ermitteln.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in einer Straßenbahn der Linie S1, heißt es in einer Mitteilung der Karlsruher Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte in Eggenstein-Leopoldshafen zusammen mit dem Mädchen in eine Bahn in Richtung Innenstadt eingestiegen. Zuvor hatte er die 13-Jährige bereits mehrfach angesprochen und sexuell bedrängt.

In der Bahn setzte er sich dann neben das Mädchen, fasste ihr an den Oberschenkel und bedrängte sie weiter verbal. Beim Aussteigen an der Haltestelle August-Bebel-Straße gegen 15.15 Uhr küsste er sie zudem auf die Wange. Anschließend ging er davon.

Der gesuchte Täter war zwischen 30 und 40 Jahren alt, knapp 180 Zentimeter groß und schlank. Außerdem hatte er einen dunkelbraunen Teint und eine auffallende Hautveränderung an der Nase. Getragen hatte er eine weiß-blaue Baseballkappe.