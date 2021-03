Unbekannter zündet Toilettenhäuschen in Leopoldshafen an

Ein Zeitungszusteller hat am Sonntagmorgen das brennende Toilettenhäuschen entdeckt und Rettungskräfte gerufen. Wegen den Wetterverhältnissen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in Leopoldshafen ein Toilettenhäuschen angezündet. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Zeitungszusteller gegen 4.45 Uhr das Feuer in der Leopoldstraße.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte griffen die Flammen auf einen angrenzenden Gartenzaun sowie auf eine Bauhütte über. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen, die mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer gelöscht werden.

Die Polizei geht wegen der örtlichen Gegebenheiten und den Wetterverhältnissen nach den ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.