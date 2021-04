Pionierin im Rathaus

Manche Kollegen ignorierten sie: Die erste Frau im Gemeinderat von Eggenstein-Leopoldshafen

Mit dem Einzug von Ursula Rattke in den Gemeinderat Eggenstein-Leopoldshafen 1974 brachen für die Männer im Plenum andere Zeiten an – auch, wenn es einige am Anfang nicht wahrhaben wollten.