Trotz des Wegfalls der 3G-Regeln im Umgang mit der Pandemie herrscht in den Gaststätten im Landkreis Karlsruhe noch längst nicht eitel Sonnenschein.

In einer guten Position ist das „Rheinblick“ an der Leopoldshafener Fähre. Das Lokal am beliebten Ausflugziel mit Biergarten konnte auf einen schnellen Zuspruch nach der Wiedereröffnung bauen. Allerdings erfolgte diese nicht sofort, als es möglich gewesen wäre, sondern erst, als weitergehende Lockerungen kamen.

Beim beliebten „Restaurant Insel Rott am Rhein“ warteten Cornelia und Werner Roth lange ab. „Bei Testpflicht hätte es bei unserm Betrieb mit viel Laufkundschaft nicht funktioniert“, betonen die beiden. „Als wir zum 2. Juli ohne nötige Impfnachweise und Tests wieder aufmachten, lief es sehr gut an. Viele Stammgäste und neue Kundschaft kam“, berichten die Inhaber.

Wegen des Hochwassers mussten sie aber nach nur einer Woche wieder schließen. Mit dem Verbrauch von Rücklagen, mit Krediten, Kurzarbeitergeld und spät eingegangenem Überbrückungsgeld hangelten sie sich schon seit der vorherigen Krisenzeit der Brückenschließung durch.