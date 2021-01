So faszinierend das viele Wasser in den Flüssen für schaulustige Bürger ist, so verhängnisvoll ist der Auflauf der Menschenmassen für die Wildtiere. In Eggenstein-Leopoldshafen mussten am Samstag die Rettungskräfte einschreiten. Die Polizei warnt zum Schutz der Tiere vor Hochwassertourismus.

Herzzerreißende Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag am Pfinzentlastungskanal bei Leopoldshafen ab: Ein triefnasses Reh lag zusammengekauert am Hochwasserdamm. „Das war völlig erschöpft, das konnte wirklich nicht mehr“, beschreibt Fotograf Thomas Riedel die Situation, die er draußen am Waldrand miterlebte – aus gebührendem Sicherheitsabstand.

Das Tier hatte zuvor offensichtlich im kalten Hochwasser um sein Überleben gekämpft und sich mit letzter Kraft ans rettende Ufer geschleppt. Die vielen Hochwasser-Touristen, die derzeit raus in die Natur fahren, scheuchen oft Wildtiere auf – und diese „flüchten“ dann mitunter in überflutete Bereiche und ins Verhängnis.

Appell: „Betreiben Sie keinen Hochwasser-Tourismus“

Die Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen half dem kraftlosen Tier, in dem es Wache hielt, damit sich das Reh erholen konnte . Zuvor hatte die Wehr die Meldung erhalten, dass sich gleich mehrere Wildtiere in scheinbar hilfloser Lage im Wasser befanden – die Einsatzkräfte sperrten den Dammbereich mit Bändern ab, damit die Tiere unbehelligt aus dem Wasser steigen konnten.

Durch unbedachtes Betreten werden diese Tiere in den sicheren Tod getrieben! Die Feuerwehr über Folgen des Hochwasser-Tourismus

Erneut appellierten die Rettungskräfte in den sozialen Netzwerken an die Bürger: „Betreiben Sie keinen Hochwassertourismus und bitte halten Sie sich an die Absperrungen.“ Die aktuellen Betretungsverbote dienten nicht nur dem Schutz der Menschen, sondern auch der Wildtieren. „Durch unbedachtes Betreten der gesperrten Bereiche werden diese Tiere dann durch Sie in den Gefahrenbereich und somit in den sicheren Tod getrieben!“, betonte die Feuerwehr die schwerwiegenden Folgen des unüberlegten Hochwasser-Tourismus.

Für das Mitleid erregende erschöpfte Reh, das als letztes noch vor Ort am Damm kauerte, ging die Sache zumindest fürs erste glimpflich aus: „Es ist nicht verendet, sondern lebt“, berichtete Augenzeuge Riedel. Auch die Polizei und Forstexperten warnen seit Tagen die Menschen davor, in die Hochwassergebiete zu pilgern und die Wildtiere in Not zu bringen – bisher oft vergeblich.

Mann gerät hüfttief ins Wasser

Allerdings geriet auch ein Mensch in Eggenstein-Leopoldshafen am Wochenende in Gefahr: Wie die Polizei mitteilte, wurde bereits am Freitag ein 35-jähriger obdachloser Mann am Rheinufer vom Hochwasser überrascht. Der Mann stand bis zur Hüfte im Wasser, konnte sich in der Dunkelheit nicht mehr selbst befreien und rief mit seinem Handy Hilfe.

Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren mit einem Hubschrauber und zwei Booten im Einsatz und konnten den 35-Jährigen unverletzt ins Trockene bringen. Ob der obdachlose Mann im Schlaf vom Wasser überrascht worden war, war zunächst unklar.

Pegel Maxau fällt langsam

Die hohen Wasserstände haben im Südwesten auch für überschwemmte Straßen gesorgt und die Schifffahrt behindert. Die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe wurde eingestellt. Am Pegel Maxau wurde nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg der Wasserstand von 7,5 Metern in der Nacht zum Samstag überschritten.

Am Samstagmorgen hatte der Rhein einen Wasserstand von mehr als acht Metern. Bis in die Nacht zum Sonntag stieg der Pegel in Maxau noch auf 8,50 Meter, am Sonntagmorgen fiel das Wasser langsam. Wann der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar.