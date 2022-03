Was bringt Tempo 30 auf Eggenstein-Leopoldshafens Hauptstraßen?

Seit einigen Monaten gilt in der Eggensteiner Hauptstraße und in der Leopoldshafener Leopoldstraße zum Lärmschutz Tempo 30 statt Tempo 50. Auf BNN-Anfrage übermittelte das Landratsamt jetzt erste Ergebnisse der im November 2021 angelaufenen Geschwindigkeitskontrollen. Unterm Strich ergab sich daraus weiterer Handlungsbedarf.

Bis Ende Februar habe es in beiden Straßen insgesamt elf Verkehrskontrollen gegeben, berichtet Pressesprecherin Janina Keller. „Dabei wurden von rund 5.700 Fahrzeugen, die die Messstellen passierten, insgesamt 456 beanstandet. Das entspricht einer Quote von rund acht Prozent“, fasst sie zusammen.

80 Prozent der Beanstandungen lägen im Bereich bis zehn Stundenkilometer zu schnell, 18 Prozent bei elf bis 15 Stundenkilometern. „Damit erhielten 98 Prozent eine Verwarnung. Neun Verstöße hatten ein Bußgeld zur Folge mit zusätzlichem Eintrag von einem Punkt ins Fahreignungsregister“, so Keller.

Tempolimit in Eggenstein-Leopoldshafen: Zwei Fahrverbote ausgesprochen

Für zwei Fahrer, die 31 und 32 Kilometer zu schnell unterwegs waren, komme noch ein einmonatiges Fahrverbot hinzu. „Da die Überschreitungsquote den Durchschnittswert nicht unerheblich überschreitet, werden die Geschwindigkeitskontrollen fortgeführt“, so Keller.

Einschätzungen von Anwohnern sprechen dafür, dass sich ein beachtlicher Teil der Autofahrer an die neuen Vorgaben hält. Einige sehen Überschreitungen vermehrt an der nördlichen Ortsausfahrt ab dem „Anker“ und dem Friedhof. Allerdings sehen einige Bürger die durchgehende Geschwindigkeitsreduzierung auch kritisch.

Ordnungsamtsleiter Philipp Jänicke liegt die Quartalsauswertung der Kontrollen noch nicht vor. Aussagekräftig aber sind die Erkenntnisse, die die Kommune durch die auf den Strecken installierten reinen Messtafeln gewann. Die Auswertung liegt für die Hauptstraße vor.

Gemeinde verzeichnet sinkende Geschwindigkeiten und weniger Lärm

„Wir verzeichnen eine deutliche Verbesserung nach der Ausweisung, auch was die Höhe von Überschreitungen betrifft“, betont Jänicke. Bürgerbeschwerden seien beim ihm fast keine eingegangen. Unterm Strich ergab die Auswertung, dass drei Monate nach Erlass der Geschwindigkeitsreduzierung eine deutliche Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten im Durchschnitt von 23 Stundenkilometern erreicht wurde. Im Fazit sei damit eine deutliche Lärmminderung erreicht und die Verkehrssicherheit erhöht worden.

„Es ist besser geworden, vor allem im Bereich um die Kirche und die Apotheke. Ich habe den Eindruck, dass sich die Mehrheit an Tempo 30 hält“, sagt der Eggensteiner Kurt Kiefer. Als besonderen Vorteil hebt er heraus, dass man nun im Gegensatz zu früher im Zentrum dank der reduzierten Geschwindigkeiten gut ausparken könne.

„Alles in allem wirkt sich die Änderung für die Anwohner positiv aus. Ich bin froh darüber. Es ist etwas ruhiger geworden“, bilanziert Birgit Schwartz in Leopoldshafen. Gerade am frühen Morgen seien die Zustände durch den von der Fähre kommenden Verkehr „grenzwertig“ gewesen.

Es ist besser geworden, vor allem um die Kirche und die Apotheke. Kurt Kiefer, Anwohner aus Eggenstein

Überhaupt gibt es in der Leopoldstraße als Zufahrtsstraße zur Fähre sehr unterschiedliche Szenarien. „An Wochenenden ist es mit Stop-and-go ganz schlimm“, beklagt Schwartz. „Es gibt nach wie vor Tempoüberschreitungen, aber es ist nicht mehr so extrem.“

Von ihrem alten Gasthaus „Zum Adler“ aus hat Birgit Schwartz eine Messtafel direkt im Blickfeld. „Es fällt mir immer wieder auf, dass Fahrer, die mit 38 bis 42 Stundenkilometer angekommen, plötzlich abbremsen, wenn sie die Anzeigetafel rot blinken sehen.“ Dazu gehört auch, dass es immer wieder vorkommt, dass Motorradfahrer Autos überholen, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.