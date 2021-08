Woher kommt eigentlich Leopoldshafens alte Ortsbezeichnung „Schröck“?

Am 31. Mai 1833 bewilligte Großherzog Leopold den Antrag der Schröcker, ihren Ort und Hafen in Leopoldshafen umzubenennen. Dennoch taucht der alte Name bis heute immer wieder auf.

Beispiele geben das Schröcker Dorffeschd, das Familienzentrum „Schröcker Mütze“ oder das Schröcker Tor an der Ausfahrt nach Stutensee. „Einst war es eines der Palisadentore zum Wildpark, der 1760 eingezäunt wurde“, erklärt Eggenstein-Leopoldshafens Museumsleiter Wolfgang Knobloch.

Am 1. Dezember 1974 schloss sich Leopoldshafen mit Eggenstein zusammen. Bei heute 17.100 Einwohnern der Gesamtgemeinde liegt der Leopoldshafener Anteil bei 7.268. „Die Eggensteiner nennen uns immer noch Schröcker“, sagt Manfred Stern von der AG Ortsgeschichte. Der Heimatkundler Ralf Schreck veröffentlicht seine Beiträge als Online-Autor unter „Schreck aus Schröck“.

Heimatforscher Albert Hausenstein ging 1920 in einem Aufsatz davon aus, dass der Name auf das althochdeutsche „scric“ zurückgeht. Darunter könne man Steilhang oder Hochgestade verstehen, was sich dann als „Ort am Hochufer“ deuten lasse. Vor der Rheinbegradigung lag der Strom direkt hinter dem Abgang.