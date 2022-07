Cocktail-Bars kennen viele Leute oft aus dem Urlaub oder von heimischen Hotels. Gegenüber Karlsruhe mit einem beachtlichen Angebot sind sie im ländlichen Umland dünner gesät. Eine bekannte Adresse in der Gegend ist Orhan Bucaklioglus Wunder-Bar in der Eggensteiner Hauptstraße mit 40 Plätzen einschließlich Terrasse.

Mittlerweile weit verbreitet in Deutschland sind Shisha-Bars mit orientalischen Wasserpfeifen. Beispiele im nördlichen Landkreis geben in Graben-Neudorf die Relax Shisha & Cocktail Lounge oder in Linkenheim die Moonlight Shishabar & Cocktailbar.

Orhan Bucaklioglu lebt seit 1999 in der Gegend von Eggenstein. Vor seinem Umzug an den jetzigen Standort 2014 übernahm er 2009 zuerst das Bistro in der Hauptstraße. „Ich brachte damals Cocktails in den Ort. Man konnte gut essen gehen, aber eine Bar für einen Besuch nach oder vor dem Essen fehlte“, beschreibt der knapp 50-Jährige die Ausgangslage.

Inhaber arbeitete zehn Jahre im Queens Hotel

Zehn Jahre habe er im Karlsruher Queens Hotel gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. „Ich füllte eine Lücke und meine Idee trug gleich Früchte. Es lief sehr gut“, erzählt der gelernte Hotelkaufmann. Bei altersmäßig breit gemischtem Publikum kämen Gästen aus dem Ort und aus dem Raum von Neureut bis Bruchsal.

Gerade nach der Hochzeit von Corona habe sich ein neues Konzept angeboten. Bei bislang kleinen Snacks gibt es künftig zu der breiten Getränkepalette Antipasti. „Wir haben jetzt sehr moderne Cocktails“, berichtet der erfahrene Barkeeper Jascha Kopf. „Vorher waren es eher leichtere, fruchtig-süße Fancy-Cocktails wie etwa den Klassiker Sex on the Beach mit Wodka, Pfirsich-Likör, Orange und Cranberry´“, erzählt der 34-Jährige.

Bei gleichen Bestandteilen sei der quasi junge Nachfolger „der Nostalgie wegen“ aber mit frisch gepresstem Fruchtsaft und bei anderem Verfahren wie milk washed zur Klärung aufgebaut. Auch bei dem Sortiment nicht alkoholischer Cocktails wird aufgefrischt. „Man muss mit der Zeit gehen und den Leuten etwas Neues bieten. Eigene Kreationen behalten wir bei und der Gast erhält weiter Individuelles nach Wunsch“, so Bucaklioglu.

Es ist noch kein anerkannter Beruf. Orhan Bucaklioglu, Inhaber der Wunderbar

Das Können des Barkeepers ist vielen Gästen besonders wichtig. „Es ist noch kein anerkannter Beruf“, sagt Bucaklioglu. Aber der Hotel- und Gaststättenverband und die Deutsche Barkeeper-Union, der er angehöre, hätten eine Akademie in Calw für Nachwuchstalente gegründet. In seiner Zeit habe man sich im Hotel spezialisiert und das Handwerk bei der Arbeit gelernt.

Eine ganz andere Geschäftsidee verwirklicht Carlos Rodriguez mit seinem Partner, der wie er aus der Dominikanischen Republik stammt, seit 2017 mit der Eggensteiner Cocktailfabrik. Nach Buchungen über Telefon oder Internet bedienen sie mit ihrer mobilen Bar im Landkreis Veranstaltungen von der Geburtstagsparty bis zum Festival.

„Der Kunde fragt an, äußert seine Wünsche und wir machen ein Angebot. Wir erstellen dann vor Ort Holzaufbauten, nutzen unseren Cocktail-Bus oder schon vorhandene Bars, um unsere Cocktails zu machen“, erklärt Rodriguez. Eine spezielle Maschine dosiere die Zutaten auf den Milliliter genau, alles andere wie das Shaken aber geschehe von Hand.

Betonung des südländischen Flairs

Nach der schweren Zeit mit Corona sei es jetzt mit guten Aufträgen wieder im Werden, sagt auch Rodriguez. Auch bei ihm wirkt sich der Neustart aufs Konzept aus.

Eckpunkte seien dabei noch mehr Frische und Qualität mit Betonung des südländischen Flairs auch über das neue Logo. Auf der Karte führt die Cocktailfabrik insgesamt 18 alkoholische Klassiker und ausgefallene Kreationen sowie acht alkoholfreie Cocktails.