Einheimische Pflanzen sind im Hardtwald im Karlsruher Norden bedroht. Schuld daran sind so genannte Neophyten: Invasive Pflanzenarten wie die Traubenkirsche, die einst unterschätzt wurde.

Wenn Christian Haag durch sein Revier Hirschgraben im Hardtwald geht, dann weiß er, dass der Kampf gegen die Amerikanische Traubenkirsche verloren ist: Die in Nordamerika beheimatete Pflanze mit dem lateinischen Namen Prunus serotina ist wegen ihres hohen Reproduktions- und Ausbreitungspotenzials im Waldgebiet allgegenwärtig.

Bei ihr handelt es sich um einen Neophyten. „Als Neophyten bezeichnet man gebietsfremde Pflanzenarten, die nach 1492, also dem Jahr der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, durch menschliches Zutun in ein nicht ursprüngliches Gebiet eingeführt wurden“, erklärt der Revierleiter. „Die gebietsfremden Arten werden als invasiv bezeichnet, wenn sie negative Auswirkungen auf die besiedelten Biotope, Ökosysteme und Arten haben.“

Traubenkirsche wurde bewusst angepflanzt - und unterschätzt

Heute kommt die Amerikanische Traubenkirsche in allen Ländern Mitteleuropas vor. Auch im Hardtwald hatte man die vermehrungsfreudige und robuste Traubenkirsche in den 1950er Jahren bewusst angepflanzt, um den damals sehr lichten Kiefernwald mit seinen nährstoffarmen Böden und vergrasten Flächen mehr zu verschatten und so das Waldklima zu verbessern. Auch die Brandgefahr sollte verringert und Schädlinge sollten reduziert werden.

Aber man hatte unterschätzt, wie rasch sich die Prunus serotina ausbreiten würde, zumal nicht nur baumbildende Sorten, sondern – mehr aus Versehen – auch schnell wachsende buschartige Varianten gepflanzt worden waren. Inzwischen haben sie den Waldboden mit ihren Samen durchsetzt.

„Invasive Pflanzen wie die Traubenkirsche können durch die Ausbildung dichter Bestände sowohl die natürliche Ansamung heimischer Baumarten als auch die Ziele des Naturschutzes wie die gezielte Förderung lichtliebender Arten behindern“, erläutert Haag.

Es wäre sinnvoller gewesen, meint er, damals Hainbuche, Buche oder Linde anzusiedeln. Zu spät. Letztlich hat man den Kampf gegen die wild wuchernde Pflanze aufgegeben. Sie wird nur dort bekämpft, wo sie waldbaulichen Vorhaben wie der Anpflanzung junger einheimischer Bäume entgegenstehen. Oder aus gesundheitlichen Erwägungen, zum Beispiel bei den Neophyten Hohe Ambrosie oder Riesen-Bärenklau.

„Eine meiner Aufgaben besteht darin, die Kultursicherung einheimischer Pflanzenarten zu gewährleisten“, so Haag. „Vor allem in der Jugendphase von Hainbuche oder Eiche stellen die invasiven Arten eine Gefährdung für sie dar. Die Traubenkirsche wuchert den Jungbaum zu, daher wird sie in diesem Bereich gezielt beseitigt.“

Gewächs aus Übersee fühlt sich am Oberrhein sehr wohl

Allerdings besitzt der Baum aus der Familie der Rosengewächse auch den Boden verbessernde Eigenschaften und eine hohe Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel. Im regenarmen Oberrheingebiet fühlt sich das Gewächs aus Übersee sehr wohl. Und zumindest der Unterstand des Hardtwalds ist durch die Traubenkirsche begrünt, Schädlinge wie der Falter Kiefernspanner wurden dadurch zurückgedrängt.

Es gibt noch viele andere Neophyten, wie die Kermesbeere, die ebenfalls aus Nordamerika stammt. Die Samen bleiben über 40 Jahre keimfähig und können auch widrige Umweltbedingungen überdauern.

Weitere Eindringlinge im Hardtwald sind die Goldrute und der asiatische Kirschlorbeer, der sich auch in vielen Gärten findet. Viele Gärtner wissen nicht, dass diese Pflanze einheimische Sträucher nach und nach verdrängt. „Hier wäre es sinnvoll, wenn wieder Gewächse wie Liguster oder Hainbuche gepflanzt würden“, sagt Christian Haag. Das Kompost-Material müsse allerdings verbrannt oder in eine Kompostieranlage mit Hygienisierung oder eine Vergärungsanlage gegeben werden. Sonst überleben die Samen.