Eine Nacht in der Backstube: Zwischen Mehl und Teig sitzt bei Stutenseer Bäckern jeder Handgriff

Während andere schlafen, sind die Bäcker der Bäckerei Visel in Stutensee immer in Bewegung, um die Kunden am nächsten Morgen mit Backwaren zu versorgen. Sie sehen ihren Beruf als ehrenvolle Aufgabe, beklagen jedoch den fehlenden Nachwuchs.