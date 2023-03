Eisdielen rund um Karlsruhe: Nicht nur veganes Soja-Milcheis kostet mehr

Noch dominieren Passanten in wetterfester Kleidung das Straßenbild. Flaneure, die genießerisch ein Eis schlotzen, sind derzeit eher Fehlanzeige. Doch die bereits geöffneten Eisdielen in der Region zeigen sich optimistisch. Obwohl die Eisdielen den Preis für Kugel um zehn bis 30 Cent erhöht haben, blieben die Klagen der Kundschaft aus, ist bei einer Umfrage zu hören.

Eisdielen in Graben-Neudorf, Blankenloch und Spöck setzen ihre Preise nach oben

„Es hat bei den derzeitigen Erhöhungen der allgemeinen Lebenshaltungskosten wohl niemand damit gerechnet, dass diese vor den Eisdielen Halt machen“, bringt es Alessandro Toscani auf den Punkt. Für 1,30 Euro geht beim Inhaber des Eis Cristallo in Graben-Neudorf die Kugel über die Ladentheke. Für Pistazieneis, ebenso wie für die aufwendiger herzustellenden veganen Soja-Milcheissorten, verlangt der Eismacher 20 Cent pro Kugel mehr. Mit einer Gin-Tonic-Kreation hat er bereits am 21. Februar eröffnet.

Auch eine fünfköpfige Familie muss sich die Kugel Eis leisten können. Dana Oppinger, Topolino Goloso in Blankenloch

Die Eisdielen Topolino Goloso in Blankenloch und das Tre Rose in Spöck haben den Preis für die Kugel Eis ebenfalls um zehn Cent erhöht und liegen nun auch bei 1,30 Euro. Die Stellschraube sind die Personalkosten bei den familienbetriebenen Eisdielen: „Was wir erwirtschaften, bleibt bei uns“, sagt Edina Alija vom Tre Rose. Und ergänzt, dass auf dem Land die Miete nicht so hoch sei wie in der Stadt.

Auch in Berghausen und Eggenstein reagieren die Eisdielenbetreiber auf gestiegene Kosten

„Eiskunde ist jeder. Und auch eine fünfköpfige Familie muss sich die Kugel Eis leisten können“, so Dana Oppinger. Über 50 Jahre hatten ihre Eltern ihr Eiscafé Riviera in Weingarten, so die Tochter, die Teil des Familienbetriebs ist. Voriges Jahr hat er sich in Blankenloch mit der Eisdiele Topolino Goloso neu positioniert.

Zu den 100 rotierenden Eissorten im Programm wird ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch angeboten. Ein weiteres Standbein ist ein mobiler Kleinbus mit Eisspezialitäten, der auch gemietet werden kann. Jeden letzten Sonntag im Monat findet vor der Haustüre ein Oldtimer-Treffen statt. „Da parken schon mal 100 Autos vor der Haustür“, so Oppinger. Im Sommer sollen schmelzende Cocktails, wie etwa ein Mojito, dazukommen.

Graziella Della Colletta, die Inhaberin des Il gelato in Berghausen, begründet ihren Preissprung von 30 Cent pro Kugel ebenso wie Massimo De Zordo, der das Eiscafé La Veneta in Eggenstein führt und um 20 Cent erhöht hat, mit den allgemein gestiegenen Kosten. Während bei Della Colleta alle Eiskugeln 1,50 Euro kosten, variiert De Zordo bei seinen Spezialsorten, wie etwa beim Pistazieneis, im Preis zwischen 1,90 Euro und 2,10 Euro. Einig sind sich die befragten Eismacher, dass trotz EU-Erlaubnis Insekten bei ihnen nicht in die Waffel kommen.