E-Fahrzeuge und Ladestationen

Elektroautos im Norden von Karlsruhe: Walzbachtal ist Spitze beim Umstieg auf die Stromer

Jeder 68. Bürger in Walzbachtal besitzt statistisch gesehen ein Elektrofahrzeug. Damit liegt die Gemeinde in der Region an der Spitze. Aber es gibt auch ein Schlusslicht.