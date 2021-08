Die elektronische Patientenakte (ePA) soll Zeit sparen, so das Versprechen. Einmal als App auf das Smartphone oder Tablet geladen, lassen sich Befunde, Symptome, Röntgenbilder und andere Behandlungsinformationen vom Arzt darauf speichern. Ärzte im nördlichen Landkreis Karlsruhe sagen, dass das System durchaus Vorteile bringen könnte, verweisen aber auch auf noch zahlreiche Anlaufschwierigkeiten.

Nein, Werbung für die ePA hat Christian Schober in seiner Praxis in Pfinztal-Berghausen noch nicht. Dafür sei es noch zu früh, das System stecke noch in der Frühphase, so der Mediziner. „Ich denke, dass es noch ein bis zwei Jahre braucht, bis man sagen kann, dass es eingeführt ist“, so der Arzt. Offiziell bieten einige Kassen die zur ePA führende App schon zum Download an – das Interesse hält sich aber noch in Grenzen.

Im Android-Downloadstore ist die AOK im Bereich der „über 10.000“ Downloads, bei 27 Millionen Versicherten. Die App der DAK kommt auf „über 1.000“ Downloads. Patienten, die bereits eine elektronische Patientenakte installiert hätten, hat Schober noch keine. Dafür aber hat er in seiner Praxis das System schon eingerichtet. Eine Wahl hat er nicht. Der Gesetzgeber hat den Ärzten Zeit eingeräumt bis Ende des Jahres 2021. Ein paar Funktionen in der Software fehlten jedoch noch, betont Schober. Der Dienstleister, von dem er die Praxissoftware beziehe, vertröste ihn derzeit noch.