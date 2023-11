Erfahrene Radler geben Tipps für den Winter im Karlsruher Norden

Sichtbarkeit ist auch in Karlsruhe wichtig in der dunklen Jahreszeit. Ein Experte erklärt, wie das Fahrrad richtig vorbereitet und gepflegt wird.

Sicherheit im Straßenverkehr ist das A und O. Spätestens im November sollten sich Radfahrer deshalb fit für Herbst und Winter machen. „Das größte Problem sind abgefahrene Reifen. Bei Nässe und Kälte kann das richtig gefährlich werden“, ist Michael Schmidt überzeugt. Er weiß, wovon er redet: In seiner Fahrradwerkstatt in Linkenheim hat er täglich mit Reparaturen von Fahrrädern zu tun.

Wer im Sommer mit schmalen Reifen unterwegs ist, wechselt in der kälteren Jahreszeit besser auf breitere, griffigere Varianten. Ein Trick ist auch, etwas Luft aus den Reifen zu lassen. Der verringerte Luftdruck sorgt bei Schnee für einen besseren Bodenkontakt und verhindert, dass das Rad wegrutscht.

Nähern sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt, greift nicht nur Nässe Fahrradkette, Kettenkranz und Ritzel an. Besonders Streusalz auf den Straßen verlangt nach Schmieren. „Wichtig dabei ist, die Teile vorher zu reinigen, damit Fette und Öle auch tatsächlich dort hinkommen, wo sie gebraucht werden“, erklärt Schmidt.

Zwischen den Fahrradtouren sorgt ein trockener, temperierter Abstellort dafür, dass Nässe abtrocknen kann und Metallteile nicht rosten. Auch für die Schaltung sind höhere Temperaturen wichtig, damit sie nicht einfriert und womöglich Schaltzüge reißen.

Reflektoren und richtige Kleidung schützen die Radler des RV Badenia aus Linkenheim

Dina Persch ist Jugendtrainerin beim RV Badenia Linkenheim. Ab Herbst wird nicht mehr mit Bahnrädern auf der Radrennbahn gefahren – zu gefährlich. „Wir trainieren gerade für die am 2. Dezember stattfindende Landesmeisterschaft im Cross-Fahren. Da geht es mit Crossrädern oder Mountainbikes ins Unwegsame, über Wiesen und durch Sand. Passend zur Jahreszeit.“

Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, muss unbedingt darauf achten, gesehen zu werden. „Mein Mann fährt täglich mit dem Fahrrad über 20 Kilometer zur Arbeit. Morgens und abends ist es noch dunkel“, berichtet Persch. Gerade bei Regen und Schnee werden Radfahrer von Autofahrern schlecht und oft erst spät wahrgenommen.

„Fahrradlampen vorne und hinten, Katzenaugen in den Speichen, Fahrradmäntel mit Reflexstreifen und am besten auch reflektierende Kleidung sind extrem wichtig“, so Persch. Wer keine spezielle Kleidung hat, kann sich auch mit einer Warnweste schützen. Die gibt es für kleines Geld in jedem Baumarkt oder bei den Tankstellen.

Kündigen sich Kälte und Nässe an, legen Vielfahrer Wert auf hochwertige Funktionskleidung. Sie schützt vor Wind und Nässe, wärmt und gibt Körperfeuchtigkeit schnell wieder nach außen ab.

Karin Becker aus Eggenstein-Leopoldshafen legt ihren täglichen Weg zu ihrem Arbeitsplatz nach Karlsruhe mit dem E-Bike zurück. „Ohne Regenkleidung geht gar nichts. Funktionsjacke, Regenhose, Gamaschen für die Schuhe, ein Überzug für den Helm sind für mich Voraussetzung. Und bei winterlichen Temperaturen wird mein Akku mit einer Neoprenhülle geschützt.“

Aber lieber sind ihr die wärmeren Jahreszeiten. „Von Dezember bis Februar, bei Glatteis, Schnee und heftigem Regen, nehme ich dann doch gerne das Auto.“