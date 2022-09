Schon wieder keine Power? Nach Defekten in Erdkabeln fiel in Blankenloch der Strom aus. Das führte wiederum in Eggenstein-Leopoldshafen zu einem Fehler im Stromnetz.

Ein Defekt an einem Erdkabel war nach Aussage des Energieversorgers EnBW die Ursache für einen Stromausfall in der Nacht auf Donnerstag in Blankenloch und Eggenstein-Leopoldshafen.

Wie das Unternehmen auf Nachfrage hin mitteilt, sei es in Blankenloch gegen 0.11 Uhr zu zwei Defekten im Mittelspannungsnetz der Netze BW gekommen, die eine zwischen Siegfriedstraße und dem Umspannwerk am Vogelpark, die andere zwischen Gymnasiumstraße und dem Hallenbad.

In Abstimmung mit der Netzleitstelle hätten Monteure die schrittweise um 1.20 und 2.16 Uhr die Stromversorgung wieder herstellen können. Die Reparatur der defekten Erdkabel erfolge dann im Anschluss.

Auch in Eggenstein-Leopldshafen ist teilweise die Stromversorgung unterbrochen

Die von Anwohnern in Eggenstein-Leopoldshafen auf den Sozialen Medien gemeldeten Stromausfälle sind ebenfalls auf diese beiden Defekte in Blankenloch zurückzuführen.

Ein Folgefehler an einem Kabel in Eggenstein führte in einigen Bereichen dort ab 0.20 Uhr zum Zusammenbruch der Stromversorgung. Ab 1.23 Uhr hätte die Versorgung wieder hergestellt werden können.

Erst vor wenigen Tagen fiel in Rastatt großflächig der Strom aus, ebenso wie in der Karlsruher Nordstadt. Auch in Baden-Baden ist es vor einigen Wochen zu einem großen Blackout gekommen.