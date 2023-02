Das hängt ganz von der jeweiligen Landesküche, den Gewohnheiten der Gäste und dem Willen des Gastronomen ab. In einigen Fällen sind bestimmte Lebensmittel schlicht nicht oder nur selten zu bekommen. So verwendet das Restaurant Koh Samui in Graben-Neudorf beispielsweise Blumenkohl oder Brokkoli für seine Gerichte – Gemüsearten, die es in der thailändischen Küche eigentlich nicht gibt. Thailändische Auberginen aber sind schwer zu kriegen, sagt Betreiber Klaus Fecher. Dafür legt er Wert auf authentische Gewürze und Soßen.

Stephanie O’Day, Inhaberin des OS Diners in Stutensee-Blankenloch, sieht ihren Laden recht nah am amerikanischen Vorbild. Sie hat selbst in den USA gelebt und gearbeitet. Bei ihr gibt es neben Burgern nach Originalrezepten auch amerikanische Biere und Softdrinks auf der Karte. Brokkoli als Beilage oder Avocados auf den Burgern sind – wenn auch authentisch – nicht so gefragt. „Das Ungewöhnliche wird seltener angenommen“, sagt O’Day. Wer es eine Spur außergewöhnlicher mag, hat bei ihr die Auswahl aus wechselnden Wochenburgern.