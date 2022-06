Ferienprogramm kämpft vielerorts mit fehlenden Helfern

Sommer, Sonne, Freizeit – für viele Kinder in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe gehört das Ferienprogramm fest dazu. Nach zwei Jahren Corona läuft das in den meisten Gemeinden wieder im gewohnten Umfang.

Probleme ergeben sich für Kinder und Veranstalter aber auch jenseits der Pandemie. Welche Angebote gibt es? Wie lange kann man sich anmelden? Und ist jetzt alles wieder „wie früher“? Unser Redaktionsmitglied Christel Manzey gibt einen Überblick.

Dettenheim

In Dettenheim bietet das Ferienprogramm 20 Veranstaltungen für Kinder ab fünf Jahren. Die meisten werden von den Ortsvereinen gestemmt, bei drei Terminen ist die Gemeinde Veranstalter, informiert die stellvertretende Hauptamtsleiterin, Alexandra Schindler. Voriges Jahr waren es noch 180 Kinder.

„Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr weniger teilnehmende Kinder gibt, da viele Familien wieder in Urlaub gehen“, sagt Schindler. Die Resonanz bei den Vereinen sei aber trotz der Schwierigkeiten, Helfer zu finden, weiter groß. Pro Kind erhalten die Veranstalter im Nachhinein einen Zuschuss.

Anmelden kann man sich in Dettenheim online unter unser-ferienprogramm.de/dettenheim/index.php. Der Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung.

Graben-Neudorf

Traditionell sorgt in Graben-Neudorf die Caritas Bruchsal mit dem Ferienprogramm für Spiel und Spannung im Sommer, in diesem Jahr mit 15 Veranstaltungen. „Die Zahl ist leider rückläufig“, sagt Marianne Reitermayer vom Kinder-, Jugend und Familienzentrum Juze der Caritas.

Umso dankbarer sei man denen, die trotz allem und über viele Jahre hinweg tolle Programmpunkte anbieten. In diesem Jahr beteiligen sich neben (Sport-)Vereinen, der Gemeinde und Gemeindebibliothek, Parteien und dem Juze selbst auch erstmals das Jäger-Revier Graben mit zwei Terminen.

Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis 16 Jahren, man rechne mit 200 bis 250 Teilnehmern. Pro Kind erhalten die Veranstalter einen Verpflegungskostenzuschuss von zwei Euro. Anmelden kann man sich noch bis 3. Juli online unter unser-ferienprogramm.de/juze-graben-neudorf/index.php.

Linkenheim-Hochstetten

Im Gegenteil zu den anderen Gemeinden gibt es in Linkenheim-Hochstetten kein Ferienprogramm, das sich über die gesamte schulfreie Zeit zieht. Hier veranstaltet die Ortsranderholung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein mehrwöchiges Programm – normalerweise drei Wochen, in diesem Jahr erstmals jedoch nur zwei. Der Grund: massiver Betreuermangel. Circa 18 Vereine unterstützen die Ortsranderholung mit Programmpunkten.

Anfang Juni hatten sich jedoch lediglich zwei Vereine zurückgemeldet. Gaby Ulrich von der AWO spürt aber nicht nur bei den Veranstaltern Zurückhaltung. „Auch die Kinder sind inzwischen gewöhnt, daheim zu sein“, sagt sie und verdeutlicht damit die Auswirkungen von Homeschooling und Lockdowns auf die Jüngeren.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und elf Jahren. 100 bis 110 Plätze stehen zur Verfügung, Anfang Juni sei gerade mal die Hälfte davon belegt gewesen, so Ulrich. Eine Anmeldung sei daher auch über die Frist hinaus möglich, Eltern sollten dafür die AWO kontaktieren. Die Gemeinde unterstützt die Ortsranderholung finanziell.

Eggenstein-Leopoldshafen

47 Programmpunkte umfasst das Ferienprogramm in Eggenstein-Leopoldshafen. Getragen wird es von allen Sparten der ansässigen Vereine, aber auch von der Feuerwehr, dem Jugendrotkreuz oder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Altersspanne reicht von fünf bis 99 Jahre, freut sich Sachbearbeiterin Wibke Renner.

Das breite Mittelfeld liege bei Kindern von sechs bis 15 Jahren. Sie geht von 150 bis 200 Teilnehmern aus. Für Auslagen von Material und Naturalien zahlt die Gemeinde den Veranstaltern eine Auslage, ansonsten stehe das Orga-Team mit Rat und Tat zur Seite, so Renner. Sowohl die Zahl der Teilnehmer als auch der Veranstalter ist in Eggenstein-Leopoldshafen steigend. „

2022 wird auf jeden Fall der bisherige Spitzenreiter von Angebotsseite her“, so Renner. Anmelden kann man sich noch bis 30. Juni. Den Anmeldebogen finden Interessierte auf der Gemeinde-Homepage unter egg-leo.de zum Download.

Stutensee

Der Ferienspaß in Stutensee beinhaltet in diesem Jahr 30 Veranstaltungen und endet mit einem Badespaßtag im Stutenseebad. Veranstaltet werden die einzelnen Termine von Sport- und Kulturvereinen sowie von Privatinitiativen, erklärt Stadtsprecher Florian Bernauer.

Mitmachen können Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, die Gemeinde rechnet mit rund 250 Teilnehmern. Die Pandemie hat jedoch auch hier für einen Rückgang auf der Veranstalterseite gesorgt: Im Vergleich zur Zeit vor Corona findet nur rund die Hälfte der Veranstaltungen statt. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl aber in den künftigen Jahren wieder normalisieren wird“, sagt Bernauer. Vereine, die Termine zum Ferienprogramm beisteuern, würden bei der jährlichen Vergabe der Vereinsförderung besonders berücksichtigt, so Bernauer weiter. Eine Anmeldung ist noch bis 1. Juli möglich, entweder online unter stutensee.ferienprogramm-online.de, im Familienbüro der Stadtverwaltung oder mit dem Anmeldeformular aus dem Caribi-Heft.

Weingarten

Rund 40 Veranstaltungen warten auf Teilnehmer in Weingarten. Den größten Teil davon übernehmen die Vereine, darunter viele Sportvereine, sagt Sprecherin Gabriele Dittert. Aber auch Privatpersonen, etwa aus der Kunstbranche, und eine Näherei bringen sich ein. Die Angebote richten sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren.

Dittert geht davon aus, dass die Teilnehmerzahlen in diesem Jahr wieder steigen werden. 2021 hatten in einer „abgespeckten“ Variante des Ferienprogramms 150 Kinder teilgenommen. Unterstützung erhalten die Veranstalter zum Beispiel durch kostenlose Räume für ihren Programmpunkt.

Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden scheint Weingarten von einem Negativtrend verschont zu bleiben. „Wir freuen uns sehr zu berichten, dass sich jedes Jahr die Ferienspaß-Saison in allen Bereichen weiterentwickelt“, sagt Dittert. „Beständige Vereine erhöhen sogar ihre Programmpunkte aufgrund der hohen Anmeldezahlen aus dem Vorjahr.“ Erstmals setzt man in Weingarten zudem auf eine digitale Anmeldung: Noch bis 15. Juli können sich Kinder online unter unser-ferienprogramm.de/weingarten-baden/index.php für die jeweiligen Termine eintragen.

Pfinztal

Kultureinrichtungen, Vereine, Kirchen und Sozialeinrichtungen sowie Gemeinde und Privatpersonen bieten in Pfinztal rund 32 Termine. Teilnehmen können Kinder von vier bis 18 Jahren.

Pro Kind gibt es von der Gemeinde einen Zuschuss von 8,80 Euro für die Veranstalter. Vor der Pandemie – im Jahr 2019 – waren es noch 26 Veranstaltungen; auch in Pfinztal geht es also aufwärts. Eintragen können sich die jungen Teilnehmer noch bis 3. Juli online unter ferienprogramm.pfinztal.de.

Walzbachtal

In Walzbachtal warten 53 unterschiedliche Angebote auf Teilnehmer. Veranstaltet werden sie von Sport- und Kulturvereinen, der Feuerwehr, Kirchen sowie Gewerbevertretern. Die Angebote richten sich an Kinder von sechs bis 16 Jahren, die Gemeinde rechnet mit 300 bis 400 Anmeldungen.

Vereine und Privatpersonen erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Während die Zahl der Veranstalter leicht abgenommen hat, sieht es bei den Teilnehmern anders aus. „Die Zahl der Kinder ist über die letzten Jahre sehr konstant“, sagt Timur Özcan (SPD). Es sei vielmehr eine leichte Zunahme zu beobachten – wahrscheinlich, weil weniger Urlaub in den Sommerferien gemacht werde, mutmaßt der Bürgermeister. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden ist die Anmeldefrist in Walzbachtal bereits am 12. Juni abgelaufen.