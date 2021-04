Feuerwehrfrau aus Eggenstein-Leopoldshafen: „Im Ernstfall weiß jeder genau, was er zu tun hat“

Mitten in der Nacht ging der kleine schwarze Funkmelder bei Zoé Ruffny aus Eggenstein-Leopoldshafen los. Die 21-Jährige machte sich rasch bereit und brach in der Nacht vom 8. November 2019 auf zur Feuerwehrzentrale in der Blumenstraße, von dort aus geht es für die Freiwilligen los zum Einsatz.

„In der Nähe des Erdbeer-und Spargelhofes in Eggenstein-Leopoldshafen haben am Freitagabend mehrere Wohncontainer gebrannt,“ berichteten die BNN damals. Eine starke Rauchentwicklung stieg kurz vor Mitternacht an der Landstraße zwischen Eggenstein und Leopoldshafen in den Nachthimmel.

Dieses Feuer war der erste große Einsatz der zierlichen jungen Frau, die seit 2018 zu den Aktiven der Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen gehört.