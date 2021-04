Der Fischbestand im nördlichen Landkreis Karlsruhe ist gefährdet. Nach Angaben der Fischervereine stören Menschen und Kormorane die Vermehrung der Tiere massiv. Ein Vertreter fordert den Abschuss des geschützten Raubvogels.

Die Vermehrung der einzelnen Fischarten stockt. Kai Strohecker, Vorsitzender des Vereins für Fischerei und Gewässerschutz in Stutensee-Staffort, und sein Team investieren mehrere tausend Euro jährlich in Jungfische, die sie aussetzen. Die Tiere stammen aus einer auswärtigen Zucht.

Ein Störfaktor sind die Kormorane. Die Raubvögel fallen in Schwärmen von bis zu 40 Tieren über die Vereinsgewässer her. Vor allem am Baggersee in Staffort machen sie fette Beute. Kai Strohecker nennt den geschützten Vogel deshalb den „schwarzen Tod“.