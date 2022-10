Flucht vor dem Krieg

Flüchtlinge stellen die Gemeinden in Karlsruhe und der Region erneut vor große Herausforderungen

Auch 2015 war die Menge an Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben, nicht so groß wie der aktuelle Zustrom an Geflüchteten – mit Folgen für Städte und Gemeinden.