Flüchtlinge aus der Ukraine sind ihren Gastgebern in der Region dankbar

Svetlana Borina ist eine ukrainische Lehrerin für Deutsch und Englisch. Gleich nach Beginn des Kriegs kommt sie nach Deutschland. Durch ihre Tochter, die in Karlsruhe studiert, findet sie in der Region eine Unterkunft.

Anfangs arbeitet sie ehrenamtlich als Sprachlehrerin für andere Betroffene. Inzwischen ist sie froh, am Thomas-Mann-Gymnasium (TMG) in Stutensee eine Stelle bekommen zu haben.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Silvia Yildiz unterrichtet sie eine Vorbereitungsklasse (VKL) für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Yildiz, am TMG für Deutsch, Sport und Erdkunde zuständig, erklärt die Anfänge: „Gleich zu Beginn haben sich einige aus dem Kollegium bereiterklärt, zusätzlich zu ihrem Deputat den zu uns gekommenen Flüchtlingen Deutschunterricht zu geben.“

Als deren Zahl dann ständig anwuchs, habe man beschlossen, eine VBK nur für Ukrainer einzurichten. Zurzeit werden 25 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren betreut.

