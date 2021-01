In Zeiten von Corona, Hamsterkäufen und leeren Regalen denkt wohl keiner an Lebensmittelverschwendung. Doch Bananen mit braunen Stellen, Backwaren vom Vortag oder Joghurt mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum werden auch in der Pandemie von den „Food-Savern” unser Region gerettet.

„Foodsharing” ist eine internationale Bewegung, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert und für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln kämpft. 2013 breitete sich die Initiative auch in Karlsruhe aus, ehe 2019 der Landkreis Karlsruhe als Foodsharing-Netzwerk erschlossen wurde.