Der Sommer mit seinem saftigen Grün und den bunt blühenden Blumen hat sich verabschiedet. Doch auch der Herbst hat seine Reize. Da spannt sich beispielsweise ein tiefblauer Himmel über goldgelb und rot gefärbtes Laub.

Ein Feuerwerk der Farben, das Fotografen in Scharen anlockt. Ein schönes Bild, das jedoch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Temperaturen demnächst in den Keller rauschen und Nachtfröste drohen. Für den eifrigen Hobbygärtner wird es also höchste Zeit, sich mit Liebe und Fürsorge um seine Pflanzen zu kümmern. Was tun?

Mike Szmacinski, Vorsitzender des Kleingartenvereins Allmend in Eggenstein-Leopoldshafen, denkt im Herbst zuerst an seinen Rasen. Ihm gönnt er eine Düngung vor dem letzten Schnitt, um ihm etwas Kraft für die Winterruhe zu geben.

Kernobst erst am Januar oder Februar zurückschneiden

Bäume sollten auch geschnitten werden. An Kernobst freilich soll man erst ab Januar oder Februar gehen, betont der Experte. Der Zwetschgenbaum beispielsweise könnte ausbluten, sagt er.

Einige seiner Gärtnerkollegen würden ihre Beete im Herbst umgraben, andere wieder würden Feldsalat aussäen und Knoblauchpflanzen ausbringen. Eine Knoblauchzehe in die Erde gesteckt, etwas angießen, fertig.

Eine sonnige Lage im Beet erhöht die Erfolgsaussichten, weiß der Hobbygärtner. Bei winterharten Pflanzen in Kübeln lohne es sich, diese beispielsweise ins Gewächshaus zu bringen oder mit Isolierfolie einzupacken. Liliengewächse gräbt der Gartenfachmann aus und lässt sie im Keller überwintern. Frühblüher wie Tulpen und Narzissen dürfen jetzt in die Erde gebracht werden. Mike Szmacinski arbeitet mit Begeisterung in seinem Garten. „Man kann dabei wunderbar abschalten“, sagt er.

Wasserbehälter, Schläuche und Leitungen im Garten vor Frost schützen

Christian Hofmeister, Vorsitzender des Kleingartenvereins Weingarten, erinnert an Wasserbehälter, Leitungen und Schläuche, die vor dem Wintereinbruch geleert sein sollten.

Rasenmäher und Werkzeug wie Hacke oder Spaten sollten gereinigt und mit etwas Leinöl gepflegt werden, damit kein Rost ansetzt. Hofmeister erwähnt auch die Teichpumpe, die es gilt, vor Frost zu schützen. Auch der Gartenhütte gilt seine Aufmerksamkeit. Ist deren Regenrinne etwa mit Blättern verstopft, dann kann kein Tauwasser abfließen.

Stühle und Tische und die Hollywoodschaukel empfiehlt er, abzudecken und die Sitzkissen ins Trockene zu bringen, damit sich kein Schimmel bildet. In vielen Kleingärten sei man stolz auf die dekorativen Schwengelpumpen.

Hofmeister empfiehlt, den Pumpenkopf über den Winter abzumontieren. Und noch etwas, was auch gewiefte Hobbygärtner gerne mal vergessen würden: Bei langer Trockenzeit im Winter bekommen die Pflanzen Durst. Wasser sei wichtig. Allerdings sollte man nicht bei Frost gießen. Und klar, im Herbst ist das Gartenjahr noch nicht zu Ende, mit gut ausgewählten Pflanzen kann man die Besonderheit dieser Jahreszeit betonen. Die Experten empfehlen Japanische Ahorne, Zaubernuss und Wilder Wein als echte Hingucker.