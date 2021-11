Das Statistische Landesamt führt nur schwere Unfälle mit Sachschaden auf. In dieser Kategorie liegt die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen (71) deutlich vorn. Eine Erklärung liefert Joachim Zwirner, Leiter des Referats Verkehr im Polizeipräsidium Karlsruhe. Nach seiner Aussage fanden an den Auf- und Abfahrten zur B36 sowie an der L559 im Bereich des KIT Campus Nord im Betrachtungszeitraum 2020 Sanierungsarbeiten statt. Dadurch sei es zu Einschränkungen gekommen. „Es ist davon auszugehen, dass viele Verkehrsteilnehmer deshalb in den innerörtlichen Verkehr ausgewichen sind“, sagt Zwirner. Dort, etwa in der Hauptstraße und in der Landstraße, kam es dann auch zu Unfallhäufungen.