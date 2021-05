Geschäft über Pfingsten lohnt sich für Wirte in der Region Karlsruhe eigentlich nicht

Nach Monaten der Zwangspause durch die Corona-Pandemie durften Gaststätten in den Gemeinden im Norden von Karlsruhe jetzt wieder öffnen. Der Zuspruch durch die Gäste war groß. Wirtschaftliches Arbeiten bleibt durch die Hygiene-Auflagen aber noch schwierig.

Schwungvoll wendet Klaus Becker die Bratkartoffeln in der Pfanne. Der Gastronom in 18. Generation redet nicht lange um den heißen Brei. „Es ist Zeit, dass es wieder losgeht. Nach den vielen Monaten Stillstand kann ein wenig positiver Stress nicht schaden“, meint er schmunzelnd, während die Gäste im „ Laub“ in Pfinztal-Berghausen zu ihren Tischen geleitet werden.

Der Andrang ist groß. Auch von Antigen-Test, Datenerfassung und verkürzten Öffnungszeiten bis 21 Uhr lassen sich die Besucher am vergangenen Wochenende nicht abschrecken. Am „Tag der offenen Tür“ nach dem langen Lockdown starten die Gäste einfach ein wenig früher in das lange nicht gekannte Restaurant-Vergnügen.

Wie Geburtstag und Weihnachten