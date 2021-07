14-Jährige in Graben-Neudorf nach Fahrradsturz schwer verletzt

Nach einem Fahrradsturz in Graben-Neudorf wurde eine 14-Jährige am Samstagabend schwer verletzt mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Wie die Polizei mitteilte, verlor die 14-Jährige am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Unterführung am Bahnhofsring in Graben-Neudorf die Kontrolle über ihr Rad. Sie prallte gegen eine Betonwand. Die verständigten Rettungskräfte haben das Mädchen mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.