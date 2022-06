14-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw in Graben-Neudorf schwer verletzt: Vater schlägt Fahrzeugführer

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Graben-Neudorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16.45 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Mannheimer Straße. Der 14-Jährige kam aus einem Anwesen und überquerte offenbar hinter zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem anfahrenden Pkw.

Dabei wurde der Schüler schwer verletzt und kam in eine Klinik. Als der Vater des 14-Jährigen an die Unfallstelle kam, schlug er den Pkw-Fahrer unvermittelt ins Gesicht.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt, wurde aber ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.300 Euro.