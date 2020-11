Ein 9-jähriger Junge ist am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad im Käthe-Kollwitz-Ring gegen eine offene Autotür geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der 31-jährige Fahrer des Wagens stellte das Fahrzeug gegen 16 Uhr entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand ab. Beim öffnen der Tür übersah er den auf seinem Fahrrad heranfahrenden Jungen. Das Kind prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden. Hierbei zog es sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Zur Untersuchung brachte der Vater des Jungen ihn in eine Klinik. Laut Meldung der Polizei entstand lediglich geringer Sachschaden am Fahrrad des 9-Jährigen.